Hell’s Paradise: Jigokuraku, ecco il trailer e la key visual

L’evento Jump Festa 2022 ha finalmente svelato il trailer nonché una nuova key visual dell’anime di Hell’s Paradise: Jigokuraku adattamento dell’omonimo manga di Yūji Kaku. Il video rivela lo staff dell’anime, incluso il nome dello studio di animazione, che sarà lo Studio MAPPA.

Tutto quello che sappiamo sull’anime Hell’s Paradise: Jigokuraku

Hell’s Paradise: Jigokuraku vede Kaori Makita (Twittering Birds Never Fly: The Clouds Gather) dirigere l’anime allo Studio MAPPA mentre Engine è accreditato per la pianificazione. Akira Kindaichi (to the abandoned Sacred Beasts, sceneggiatore degli episodi di Garo -Vanishing Line-) si occupa della composizione della serie. Koji Hisaki (Kids on the Slope, Banana Fish sub-character design) sta disegnando i personaggi per l’animazione. Yoshiaki Dewa (The aquatope on white sand, IRODUKU: The World in Colors) sta componendo la musica.

Questa la key visual:

Qui sotto potete guardare il trailer:

Quando potremo vedere l’anime? Per ora una data d’uscita non è stata rivelata, ma sappiamo che la produzione inizierà il prossimo autunno 2022, quindi rimaniamo in attesa di nuovi aggiornamenti.

Il manga di Hell’s Paradise: Jigokuraku

Yūji Kaku ha lanciato Hell’s Paradise: Jigokuraku nel 2018 sull’app e sul sito di Shonen Jump +. Il manga si è concluso a gennaio di quest’anno con tredici volumi pubblicati.

In Italia il manga è pubblicato dalla casa editrice J-POP che descrive così la trama:

Il temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un boia in grado di ucciderlo. Il desiderio di farla finita sembra ormai più forte della voglia di lottare, ma la proposta della carnefice Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l’unica luce nella sua vita, se accetterà di avventurarsi in una terra magica e letale per recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun!

