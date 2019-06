Hellscape: lava ed eruzioni per la nuova collezione

Dwarven Forge dal 1996 realizza componenti scenici per dungeon-crawler, giochi di ruolo e miniature. Hellscape è la sua ultima collezione, caratterizzata da fiumi incandescenti ed eruzioni.

Hellscape è l’ultima collezione di elementi scenici e tessere di Dwarven Forge, che dal 1996 crea scenari per dungeon-crawler, giochi di ruolo e miniature. Ogni singola tessera è scolpita a mano dal team guidato dal fondatore Stefan Pokorny. Per questa nuova serie di elementi sono state realizzate enormi pozze e flussi di lava a cascata costruiti con un materiale traslucido che rievoca alla perfezione l’effetto reso dalla lava di un vulcano. Un’illuminazione dal basso permette di rendere luminosa la roccia fusa, in modo da farla apparire il più realistica possibile per i giocatori. I pannelli luminosi sono stati creati proprio per immergere completamente i personaggi in un’atmosfera infernale, per delle ore di gioco più intense ed entusiasmanti.

La maggior parte degli elementi che compongono la collezione Hellscape sono quasi tutti inediti, ma contengono anche componenti che hanno già fatto parte della vecchia serie di Caverns Deep di Dwarven Forge, che è stata successivamente aggiornata includendo la lava incandescente.

Considerando la lista infinita degli elementi che la compongono, Hellscape non è sicuramente una serie economica. Infatti, il primo set include i pannelli illuminati che vengono venduti a 785 $ (ovvero poco meno di 700 euro). Ci sarà la possibilità di scegliere i pezzi e le varie tessere e sarà inoltre possibile, per coloro che non desiderano spendere troppo, avere degli elementi non verniciati sicuramente più economici, ma molto meno curati rispetto agli altri pezzi disponibili.

Occorre segnalare, inoltre, una raccolta fondi presente su Kickstarter, che durerà fino al 2 luglio per trovare il denaro necessario per lo sviluppo di Hellscape. Attualmente, l’obiettivo di 87.000 euro è stato ampiamente superato, arrivando ad ottenere 679.019 euro in pochissimi giorni, con l’aiuto di circa 1000 sostenitori, a ben sette giorni a fine della raccolta. Un traguardo davvero notevole per tutti gli appassionati di giochi da tavolo e di ruolo.