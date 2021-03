Hellsing – Derek Kolstad (John Wick) scriverà il film per Amazon

Deadline riporta che Derek Kolstad, sceneggiatore dietro la serie John Wick, sta collaborando Amazon Studios per sviluppare un film live action basato sul manga cult horror Hellsing di Kohta Hirano.

Derek Kolstad sarà affiancato in veste di produttori da Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger per Automatik, Mike Callaghan e Reuben Liber di Ranger 7 Films, Jason Lust di Soluble Fish Productions. Gemma Levinson supervisiona il progetto per Automatik, mentre Tetsu Fujimura per Filosophia. India Osborne, Pierre Buffin e Jason Speer sono i produttori esecutivi.

Kolstad ha dichiarato:

Sin da quando mio fratello mi ha introdotto al mondo di Hellsing sono stato ossessionato dal volerlo adattare e finalmente grazie ad Amazon Studios questo mio sogno diventa realtà.

Mike Callaghan ha aggiunto:

Ho sempre amato le storie di vampiri soprattutto quelle in cui gli autori sono capaci di rivisitarle in maniera originale come nel caso di Hellsing, quando Derek mi ha fatto conoscere Alucard e la Hellsing Organization ho capito subito che avevamo per le mani qualcosa di speciale. La visione di Kouta Hirano è una incredibile rilettura del mito di Dracula e Van Helsing in un mix di azione, horror e black humor.

Hellsing, il manga e l’anime

Hellsing, scritto e disegnato da Kohta Hirano, è stato pubblicato fra il 1997 e il 2008 sulla rivista Young King OURs di Shonengahosha. I 92 capitoli sono stati poi raccolti in 10 tankobon. In Italia il manga è stato pubblicato da J-Pop sia in edizione standard sia in edizione deluxe.

Eccovi una breve sinossi:

Da diverse generazioni, la famiglia Hellsing si prende cura dell’Inghilterra e la protegge dalle forze malefiche che si agitano nell’ombra. Ma ora l’erede della famiglia, Integra Hellsing, deve affrontare una nuova minaccia: la proliferazione dei Freaks, una nuova ondata di vampiri creati artificialmente che sta diffondendo il terrore in tutto il paese.

Il manga è stato poi adattato in una serie anime nel 2001 di 13 episodi sviluppata da Fuji TV e Pioneer LDC e realizzata dallo Studio Gonzo (Chrono Crusade), arrivata per la prima volta in Italia grazie a Fool Frame in DVD e poi riproposta da Dynit.

Una seconda serie anime, composta da 10 OVA, è stata prodotta da Geneon Universal Entertainment, StudioRF Inc. e Shonengahosha e realizzata dagli studi Madhouse, Satelight e Graphinica. Gli OVA sono usciti fra il 2006 e il 2021.

In Italia i primi quattro OVA furono pubblicati da Kazé in collaborazione con J-Pop, la serie completa è stata poi riproposta e completata da Dynit sia in DVD sia in Blu-ray.

Entrambi gli anime sono disponibili su Amazon Prime Video in streaming.