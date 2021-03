Hellsing: in lavorazione un nuovo film scritto da Derek Kolstad

A quanto pare il vampiro Alucard di Hellsing è pronto a tornare a nuova vita, stavolta in un lungometraggio. È stato infatti confermato che Amazon Studios sta lavorando a una trasposizione live action del famoso manga di Kota Hirano apparso per la primissima volta in Giappone nel 1997.

Non si tratterà dunque di una nuova versione seriale anime come Hellsing Ultimate, già disponibile su Netflix, ma di un film singolo.

La sceneggiatura del nuovo film di Hellsing è stata affidata a Derek Kolstad, già autore dei tre film di John Wick (e co-autore del prossimo John Wick 4). Uno scrittore che non solo ha evidente esperienza nel campo dei lungometraggi d’azione, ma che ha confidenza con la cultura pop in generale, anche considerando che curerà la sceneggiatura di The Falcon and the Winter Soldier per Marvel Studios, nonché quella della futura trasposizione cinematografica della serie videoludica di Just Cause per Constantin Film e Legendary Entertainment.

Kolstad stesso ha commentato con entusiasmo il suo nuovo ingaggio:

“Da quando mio fratello mi ha fatto conoscere il manga e l’anime di Hellsing alcuni anni fa, sono stato ossessionato dalla voglia di adattarlo. E quando Mike Callaghan e il suo team sono riusciti a ottenere i diritti e a renderci partner insieme a Brian Kavanaugh-Jones e Amazon… insomma, cavolo! È un sogno!”

Lo stesso produttore Mike Callaghan ha voluto rassicurare i fan di prendere sul serio il film di Hellsing. Ha lavorato duro per ottenere i diritti del manga e crede che Amazon Studios abbia i mezzi per rendergli giustizia:

“Ho sempre amato il genere dei vampiri, soprattutto negli esempi in cui un autore riesce a dargli il proprio tocco unico. Quindi quando Derek mi ha fatto conoscere Alucard e l’Organizzazione Hellsing, sapevo che avevamo qualcosa di speciale in quella tradizione. La reimmaginazione di Kouta Hirano della mitologia di Dracula e Van Helsing è un coinvolgente, bizzarro mashup di azione e orrore che è diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto prima.”

Al momento non ci sono altre notizie su questa nuova trasposizione, ma continuate a seguire le nostre pagine per i futuri aggiornamenti.