Il destino dell’uomo d’acciaio all’interno del DC Universe sembrerebbe essere ancora più nebuloso. Nonostante l’annuncio del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, avvenuto in pompa magna in contemporanea con l’uscita di Black Adam nelle sale, tutto sarebbe stato nuovamente accantonato. Una vicenda ancora più controversa considerando come l’attore britannico avesse girato un cameo come Superman per apparire in The Flash.

Il cameo di Henry Cavill in The Flash sarà tagliato?

L’indiscrezione è stata lanciata da The Hollywood Reporter secondo cui Cavill aveva girato la sua scena a settembre, ma il cameo potrebbe essere interamente rimosso dal film. Stessa sorte potrebbe accadere all’Aquaman di Jason Momoa che dovrebbe concludersi ufficialmente con il sequel del film del 2018. James Gunn e Peter Safran, nuovi co-CEO dei DC Studios, presenteranno nei prossimi giorni i loro piani per il futuro del DC Universe e, a quanto pare, il Superman di Henry Cavill non sarebbe più contemplato.

L’idea più plausibile è quella di un reboot totale del DC Universe, tagliando i ponti con il passato e utilizzando The Flash come apripista per fare tabula rasa. Il film adatterà in parte la celebre storyline Flashpoint e vedrà il velocista scarlatto, interpretato nuovamente da Ezra Miller, viaggiare attraverso diverse linee temporali. Flash incontrerà nel multiverso ben due versioni di Batman, quella di Michael Keaton e quella di Ben Affleck, oltre alla Supergirl di Sasha Calle. A un certo punto si era diffusa una voce secondo cui il film potesse essere addirittura cancellato, ma così non è stato. L’uscita nelle sale è fissata al 16 giugno 2023. I motivi del ritardo sulla tabella da marcia sono da imputare alle controversie legate a Ezra Miller, poi risolte, e all’utilizzo di una tecnologia innovativa che consente di ottenere più versioni dello stesso attore su schermo.