Si è discusso a lungo su chi potesse sostituire il James Bond nella saga cinematografica, dopo Daniel Craig e tra i candidati, si era alla lunga ipotizzato Henry Cavill. Ma a quanto pare l’attore britannico ha detto di no al futuro 007.

Da 007 a 000: Henry Cavill dice no al ruolo di James Bond

Per anni, si pensava che Henry Cavill potesse essere un potenziale successore dell’attore Daniel Craig, ma in un’intervista, l’attore di Superman ha rivelato che uno dei motivi per cui è improbabile che interpreti James Bond, nonostante sia il sogno per molti suoi fan, è a causa del suo programma fitto di appuntamenti.

Come riportato da CinemaBlend, Cavill ha parlato nel podcast Happy Sad Confused che al momento non potrebbe essere il prossimo James Bond, perché appunto è troppo impegnato altrove:

Sono piuttosto impegnato ora. Adoro quei ragazzi, Barbara [ Broccoli] e Mike [G. Wilson]… Se sono considerato per il ruolo o meno, non lo so. Ma sarebbe divertente scoprire che possa essere così. E se non lo sono, voglio comunque scoprire chi interpreterà il prossimo James Bond.

Probabilmente è lo stesso motivo (tra gli altri) per cui ha rinunciato anche al ruolo di Geralt, sostituito dall’attore Liam Hemsworth dopo la quarta stagione e oltre. Tuttavia non è la prima volta che Cavill esprime un certo livello di interesse per Bond: in precedenza aveva affermato che anche se non avesse interpretato l’iconico agente segreto con la licenza di uccidere, sarebbe stato interessato a interpretare un villain di Bond.

Sarò felice di avere una discussione simile con loro e sarebbe un ruolo che ultimamente sarei molto ansioso di esplorare.

In un’intervista, Cavill ha rivelato di essere arrivato molto vicino a interpretare 007 in Casino Royale al posto di Craig. Ma ha accennato al fatto che la sua età è stato un fattore decisivo: alla fine i produttori hanno optato per un James Bond leggermente più grande.

Solo nell’ultimo anno, il programma di Cavill ha incluso ruoli importanti come Geralt di Rivia in The Witcher di Netflix, Sherlock Holmes in Enola Holmes 2 e un cameo per i Warner Bros. su Black Adam.