Henry Cavill continuerà a interpretare Geralt di Rivia, ma alle sue condizioni

The Witcher è l’adattamento di Netflix della Saga di Geralt di Rivia (recuperate il primo libro su Amazon!) dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, la cui seconda stagione è in arrivo il prossimo 17 dicembre 2021. Se la prima stagione di The Witcher ha fatto riferimento ai racconti Il guardiano degli innocenti e La spada del destino, The Witcher Stagione 2 adatterà gli eventi di Il Sangue degli Elfi, il romanzo che per primo si è discostato dal formato della raccolta di racconti e ha abbracciato quello del romanzo vero e proprio.

Ora, dato che la popolarità del franchise di The Witcher che non fa che aumentare, Henry Cavill ha parlato del futuro del ruolo che interpreta, ovvero Geralt di Rivia e di quanto durerà il suo periodo come assassino di mostri. Durante un’intervista con THR, l’attore ha confermato di essere impegnato a lungo termine, ma con alcune condizioni.

The Witcher: ciò che Henry Cavill si aspetta dal futuro

Henry Cavill ha dichiarato di essere d’accordo con il piano settennale di The Witcher di Hissrich ma solo: “Finché possiamo continuare a raccontare grandi storie che onorano il lavoro dell’autore Andrzej Sapkowski”.

In altri termini Henry Cavill rispetta il lavoro di Sapkowski e vuole assicurarsi che ogni sua futura apparizione come Geralt sia fedele al materiale di partenza dell’autore. In fondo l’attore si è impegnato a fondo e fin da subito a interpretare il ruolo di Geralt di Rivia.

Ora, mentre sembra che Cavill continuerà a interpretare il suo ruolo solo finché il materiale di partenza sarà rispettato, Netflix è chiaramente fiducioso che il franchise abbia un futuro rosero davanti a sé, a partire dall’uscita della seconda stagione di The Witcher, senza contare che è già stato confermato che la terza stagione è stata ordinata, insieme alla lavorazione di uno spettacolo animato rivolto a un pubblico più giovane.