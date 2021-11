Henry Cavill ha concesso una lunga intervista a Total Film parlando delle sfide di tornare a vestire i panni di Geralt di Rivia per la seconda stagione di The Witcher di cui, vi ricordiamo, abbiamo potuto vedere i primi episodi in anteprima allo scorso Lucca Comics and Games 2021 e di cui trovate le nostre impressioni in questo articolo dedicato, e che debutterà ufficialmente su Netflix il prossimo 17 dicembre. Per Henry Cavill, Geralt sarà più fedele in questa seconda stagione merito anche di un particolare allenamento con i videogiochi della saga.

Henry Cavill, Geralt e il suo allenamento con i videogiochi di The Witcher

Henry Cavill ha subito chiarito quali sono state le sue intenzioni al momento di riprendere il ruolo di Geralt:

Nella seconda stagione ho voluto davvero rappresentare al meglio il Geralt dei libri in maniera più accurata, e infatti lo vedremo parlare di più. Ho insistito davvero tanto su questo aspetto. Non dico che ora sia un personaggio solare, è ancora Geralt ma è decisamente più sfaccettato, più intellettuale. È una vita dura quella del cacciatore di mostri… non la raccomanderei a nessuno.

Decisamente singolare anche il modo in cui Henry Cavill si è preparato a riprendere il ruolo di Geralt. Durante le riprese della seconda stagione, l’attore britannico ha confermato di aver rigiocato la saga videoludica ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski alla massima difficoltà:

Ho deciso di rigiocarli nella modalità più difficile possibile, cosa che non avevo mai fatto ed è stato davvero stressante. Avevo dimenticato quanto fosse stressante la saga videoludica. Il Covid-19 mi ha sfortunatamente concesso molto tempo libero per rigiocarci. Oggi non potrei mai rifarlo, forse è stato davvero la mia ultima occasione per rigiocarli.

The Witcher Stagione 2

Eccovi la sinossi ufficiale diffusa da Netflix per The Witcher Stagione 2:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili. Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

E questo è invece il trailer:

La prima stagione di The Witcher è uscita per Netflix nel 2019, riscuotendo subito un enorme successo tra i fan dei libri di Andrzej Sapkowski. La prima stagione di The Witcher ha fatto riferimento ai racconti Il guardiano degli innocenti e La spada del destino mentre The Witcher Stagione 2 adatterà gli eventi di Il Sangue degli Elfi, il romanzo che per primo si è discostato dal formato della raccolta di racconti e ha abbracciato quello del romanzo vero e proprio.