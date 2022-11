Toss a coin to your (another) Witcher: il protagonista di The Witcher, Henry Cavill, ha scioccato tutti i suoi fan dopo aver comunicato all’improvviso che avrebbe ceduto il ruolo di Geralt di Rivia. Molti si son chiesti come mai questa scelta importante e dopo alcuni sporadici dettagli, ci sono alcune indiscrezioni sul perché di questa rinuncia da parte dell’attore britannico.

Henry Cavill cede il ruolo di Geralt nella seria Netflix The Wticher

I fan hanno ricevuto alcune notizie scioccanti durante il fine settimana, quando Netflix ha annunciato che Henry Cavill, che ha interpretato il protagonista Geralt di Rivia nelle prime due stagioni della serie.

La star avrebbe lasciato il ruolo dopo la terza stagione, che sarà presentata in anteprima la prossima estate. Oltre a questo, Netflix ha rivelato che a sostituire Cavill, vestirà i panni (o meglio, l’armatura) del Lupo Bianco il collega Liam Hemsworth. Come era plausibile, l’annuncio improvviso e scioccante ha lasciato molti fan con una vasta gamma di emozioni che vanno dal confuso all’ira fino all’abbattimento. Ma superata la tempesta emotiva, rimane ancora il silenzio ufficiale da parte di Cavill sul perché avesse rinunciato al ruolo.

Secondo questo nuovo report, che arriva attraverso Deadline, il motivo alla base della partenza di Cavill è ragionato e non particolarmente scabroso. Citando fonti anonime che hanno familiarità con la questione, Cavill ha ritenuto che fosse giunto il momento di abbandonare lo spettacolo dopo aver precedentemente firmato un accordo a breve termine con Netflix per la sua produzione. In aggiunta a questo, è stato notato che lo spettacolo aveva un programma di produzione molto impegnativo, che richiedeva viaggi all’estero.

Naturalmente, nulla di tutto ciò è stato commentato o confermato da Cavill o Netflix. Al momento di questo annuncio, Cavill non ha fornito nulla sulla sua decisione di lasciare lo spettacolo, ma ha piuttosto sfruttato il momento per augurare buona fortuna a Hemsworth.

“Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno sia di mostri sia di avventure e, ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade per la quarta stagione“, ha detto Cavill in una dichiarazione all’epoca. “Al mio posto, il fantastico Mr. Liam Hemsworth assumerà il ruolo del Lupo Bianco. Come con il più grande dei personaggi letterari, passo il testimone con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt. Sono entusiasta nel vedere come Liam riesca a dare sfumature più affascinanti agli uomini che interpreta. Liam, buon signore, Geralt ha una profondità così meravigliosa, divertiti a tuffarti e vedere cosa puoi trovare.”

Al momento queste sono le notizie ufficiali e più recenti, se dovessero venire rivelate altre dichiarazioni più sostanziose, vi faremo sapere senz’altro.