Henry Cavill vorrebbe essere il prossimo James Bond

Pochi giorni fa Henry Cavill ha rivelato di essere molto interessato dalla prospettiva di poter essere il prossimo attore a vestire i panni di James Bond. L’ultimo film dell’iconica spia britannica No Time To Die è infatti in arrivo nei cinema, per l’esattezza il prossimo 12 novembre, e in tale occasione l’attore Daniel Craig si ritirerà dal ruolo dopo averlo ricoperto per cinque film nell’arco di ben 15 anni. Le audizioni per il prossimo 007 sono già iniziate, e alcuni giorni fa la voce di corridoio che vedrebbe il ruolo affidato a Tom Hardy ha fatto il giro del web, ma a quanto pare niente sarebbe ancora deciso.

Intervistato da GQ Magazine sull’argomento (potete leggere l’intervista a questo link), Henry Cavill ha risposto:

“Se Barbara (Barbara Broccoli, produttrice) e Mike (Michael G. Wilson, co-produttore) fossero interessati a me, coglierei assolutamente l’opportunità. In questa fase è tutto nell’aria. Vedremo cosa succederà. Ma sì, mi piacerebbe interpretare Bond, sarebbe molto, molto emozionante”.

Cavill ha raccontato di aver già preso parte ai provini per il ruolo nel 2006. All’epoca aveva solamente 22 anni e Martin Campbell, regista di Casino Royale, lo aveva valutato “troppo grasso” per la parte. Riguardo a quell’episodio Cavill ha commentato:

“Non sapevo come allenarmi o stare a dieta. E sono contento che Martin abbia detto qualcosa perché reagisco bene alla verità. Mi aiuta a migliorare me stesso”.

Da allora l’attore ha senza dubbio fatto molto per temprare il suo fisico e ha fatto ovviamente molta esperienza. Dopo aver preso parte a diverse produzioni, l’attore ha raggiunto il picco di popolarità nei panni di Superman nei film di Zack Snyder e Geralt di Rivia nella serie Netflix di The Witcher (di cui è stata recentemente annunciata la serie prequel Blood Origin), ma ha anche interpretato ruoli di azione spionistica in Operazione U.N.C.L.E. e Mission: Impossible – Fallout.

Chissà se, dopo averlo visto nei panni di Sherlock Holmes in Enola Holmes, lo vedremo davvero nel ruolo di un altro tesoro nazionale della fiction britannica.