Henry Cavill, vorrebbe interpretare Captain Britain nel Marvel Cinematic Universe. Cavill, che rivedremo tra poco, a partire dal 17 dicembre, nella seconda stagione della serie Netflix su The Witcher è noto anche per aver interpretato Superman, l’Uomo d’Acciaio (disponibile a questo link Amazon) nel DC Extended Universe, uno dei personaggi di punta dell’universo narrativo “concorrente”.

Nonostante l’indubbio onore derivante dall’aver prestato il volto all’Ultimo Figlio di Krypton, l’attore confessa che esiste almeno un personaggio del Marvel Cinematic Universe che porterebbe più che volentieri sul grande schermo: Captain Britain. Cittadino Britannico esattamente come lui, l’attore vorrebbe poter aggiornare la figura dell’eroe Brian Braddock nella stessa maniera utilizzata per rilanciare la figura del suo più famoso collega di oltre Atlantico, il Captain America che ormai tutti conosciamo.

L’attore, che ultimamente ha rilasciato anche alcune dichiarazioni a proposito dei contenuti più “piccanti” della nuova stagione di The Witcher, spronato soprattutto dall’ottimo lavoro che i vari interpreti stanno facendo con gli eroi del MCU, sarebbe realmente interessato a interpretare una versione più moderna e coerente con i tempi di Captain Britain, per portare il personaggio in linea con gli, altissimi, standard odierni. Anche soltanto per il puro piacere patriottico derivante dall’essere un suo connazionale.

Comunque sia, non c’è ancora nulla di ufficiale nell’aria a riguardo di un qualche progetto in lavorazione anche se, numerosi voci di corridoio, vorrebbero vedere Captain Britain entrare trionfale nel Marvel Cinematic Universe. Nonostante i registi non si sbottonino più di tanto a riguardo, sembra che un easter egg a riguardo del super eroe Inglese sia già presente in Avengers: Endgame. Kevin Faige, presidente dei Marvel Studios, ha inoltre confermato che c’è stata almeno una discussione, riguardante proprio la possibile inclusione di Captain Britain nell’Universo Marvel.