“Entra e scopri kittyneko88”. Nya nya-senpai. “Per accedere al contenuto, leggi qui le istruzioni”: questo è l’articolo numero 2390miliardesimo sul sesso e non sarà l’ultimo. Il sesso è la più antica, attuale e attraente forma d’intrattenimento tra adulti al mondo. In più questo articolo è scritto da una donna. Che parla di “hentai“. Estroso.

Ma non perdiamo tempo, le luci son spente, non c’è nessuno che guarda. Sappiamo che avete letto con una certa curiosità e aspettativa il titolo. Sappiamo che non state più leggendo e state cercando l’immagine giusta, il link giusto, ma non lo trovate. Noi, come in molte altre occasioni, vogliamo offrirvi qualcosa che magari non sapevate. Per esempio, che l’industria degli hentai ha permesso di progredire al settore stesso dei videoregistratori e persino dei PC. Ha, insomma, aiutato la tecnologia e l’intera umanità a progredire ed evolversi. La conoscenza è così sexy, vero?

Che cosa sono gli hentai?

Cosa significa hentai?

Con hentai si identifica di solito, nell’immaginario occidentale, tutta la “pornografia giapponese”. Persino l’Oxford Dictionary Online lo definisce come “un sottogenere dei generi giapponesi di manga e anime, caratterizzato da personaggi marcatamente sessualizzati, con immagini e trame sessualmente esplicite”. Ma questo non è del tutto corretto: la parola hentai è formata da due kanji, il primo 変, “hen”, traducibile come “cambiato” o “strano”, e 態, “tai”, che significa “apparenza” o “condizione”. Letteralmente, dunque, hentai significa una “condizione strana”, qualcosa anormale, con una sfumatura semantica che oscilla tra il “perverso” ma anche tra la “metamorfosi” o la “trasformazione”, a seconda del contesto.

In Giappone il termine hentai si utilizza soprattutto con una connotazione molto negativa, in quanto indica forme di “perversione sessuale”. Tuttavia, contrariamente quanto si pensa, il termine non viene spesso usato in Giappone per anime, manga o altri media di intrattenimento che trattano il genere. Le opere pornografiche giapponesi sono spesso etichettate semplicemente come 18-kin ( 18禁), che significa “proibito a chi non ha ancora 18 anni”. Né più né meno dei nostri “18+”. Un altro termine che si può trovare in maniera ricorrente tra le fumetterie, sono i seijin manga (成人漫画), traducibile come ” manga per adulti”. Altre parole usate, anche se meno comuni, sono i generi “ero” (banalmente dalla parola “erotic”), spesso usati nell’universo degli anime, o infine il genere “ecchi” (エッチ, si pronuncia “ecci” ), che sarebbe la pronuncia della lettera H, da Hentai, in inglese.

In Giappone, il termine hentai apparve la prima volta nella metà dell’era Meiji (tra il 1868 e il 1912), per descrivere “tratti insoliti o anormali”, comprese abilità paranormali e disturbi psicologici. La parola non definisce pertanto un genere letterario, ma un comportamento, una tipologia di persone, una vera e propria condizione psicologica.

Hentai: la loro storia