La seconda stagione di Record of Ragnarok, adattamento dell’omonimo manga di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui, esordirà su Netflix nel corso del 2023. La Warner Brothers Japan ha rivelato durante il panel all’Anime Expo un nuovo trailer di Record of Ragnarok II che rivela quali saranno i prossimi combattenti a scendere nell’arena, ovvero Hercules e Jack lo squartatore!

Le nuove informazioni e il trailer di Record of Ragnarok II

La serie anime targata Netflix (leggete qui la nostra recensione) è realizzata dallo studio Graphinica e la sua prima stagione è composta da un totale di 12 episodi della durata di circa 24 minuti l’uno.

Masao Ookubo (Onegai My Melody Yū & Ai, Gekijōban PriPara: Mi~nna de Kagayake! Kirarin Star Live) tornerà a dirigere la seconda stagione presso Graphinica e Yumeta Company. Kazuyuki Fudeyasu (Bungo Stray Dogs Wan!, By the Grace of the Gods) si occuperà nuovamente della composizione della serie, insieme a Yuka Yamada (Aikatsu!). Masaki Sato torna a disegnare i personaggi e Yasuharu Takanashi (Fairy Tail, Boruto: Naruto Next Generations) torna a comporre le musiche. Yasunori Ebina (Naruto) si occuperà nuovamente della direzione del suono.

Qui sotto potete guardare il trailer:

A proposito del manga

Il manga Record of Ragnarok (Shuumatsu no Valkyrie) di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui è stato lanciato sul magazine di Comic Zenon nel novembre 2017. Umemura si occupa della storia, Ajichika dei disegni e Fukui della composizione della serie. In Italia il manga è edito da Star Comics (recuperatelo su Amazon!) che descrive così la trama: