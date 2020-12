Hero Realms: Mazzi del Boss e La Rovina di Thandar – la recensione

Hero Realms, nella sua versione in lingua italiana edita da Devir è un gioco di carte competitivo caratterizzato da un deckbuilding rapido e “spietato”. I giocatori, da 2 a 4 (ma con il mazzo personaggi si arriva a cinque giocatori), assumono il ruolo di un condottiero in lotta contro tutti gli altri: ad ogni round, sfruttando le proprie risorse e le carte a disposizione si dovrà assemblare una forza abbastanza potente da sconfiggere gli avversari ma allo stesso tempo in grado di resistere agli assalti del nemico.

Cosa c’è di nuovo?

Nella precedente recensione si concludeva che Hero Realms è “un gioco adrenalinico che fa della rapidità e della semplicità i suoi punti forti senza però eliminare a priori la possibilità di imbastire una tattica. La velocità con cui si può portare a termine una partita è ideale per evitare che, in partite tra tre o più giocatori, chi venga eliminato resti troppo tempo a guardare gli altri giocare”. A questa riflessione rispondono in modo magistrale le nuove espansioni pubblicate da Devir. Grazie ai mazzi del Boss o a La Rovina di Thandar infatti si potrà giocare in molti versus un giocatore malvagio con mazzo dedicato (riducendo così il rischio di lasciare aspettare troppo il giocatore sconfitto) o addirittura giocare tutti insieme, in modo cooperativo, contro degli scenari guidati da una meccanica automatica molto semplice che ruota attorno ad un mazzo villain precostituito.

I mazzi boss

Un giocatore, grazie a queste due micro espansioni acquistabili indipendentemente, potrà indossare i panni di un Drago sputafuoco o di un tenebroso Lich, opponendosi agli altri amici seduti attorno al tavolo con un mazzo preconfezionato dai poteri strabilianti. Le regole permettono di equilibrare la potenza del boss in base al numero di giocatori che affronta rendendo la partita molto interessante anche in tre (due alleati fra loro contro il boss malvagio). Ogni boss ha inoltre delle regole speciali che aggiungo vivacità alla partita.

Il drago

Sconfiggere il drago richiederà perizia, strategia e… possanza! Le carte tesoro che gli possono venire sottratte sono molto forti ma attireranno sulle teste dei giocatori l’ira della lucertola alata. Provocare il drago è un ottimo modo per difendere i compagni più deboli (se provocato volontariamente) o ritrovarsi sbranati e affumicati (se la provocazione non era volontaria).

Il lich

Questo boss aggiungerà varietà alle partita anche grazie alle sue carte Grimorio, che gli permetteranno di castare incanti negromantici molto forti. Il Lich possiede varie abilità oltre ai Vasi delle Anime che ne proteggono (l’immortale) forma fra cui la “corruzione” in grado di rendere la partita progressivamente più ardua per i giocatori lealisti. I giocatori potranno “sfidare” il Lich per proteggere i compagni più deboli e dare loro tempo di frenare le orde negromantiche evocate dal terribile non-morto.

Ne vale la pena?

Entrambe le espansioni DRAGO e LICH sono un must-buy per gli appassionati del titolo. Non solo lo rendono più longevo ma con pochissime regole cambiano completamente la dinamica di gioco e rendono Hero Realms più divertente e più adatto per giocatori in numero dispari.

La Rovina di Thandar

Gli autori di Hero Realms presentano con questa espansione una mossa di game-design molto smart ed azzeccata. Perché non proporre una espansione che modifica completamente il gioco trasformandolo da competitivo a collaborativo? La Rovina di Thandar permette di poter godere di Hero Realms in modalità cooperativa, ovviando il problema dei giocatori eliminati e aggiungendo un nuovo livello di sfida alla meccanica.

Un nuovo gioco

L’espansione La Rovina di Thandar è compresa in una scatola grande quanto quella del gioco base Hero Realms. Una scelta appropriata dato che aggiunge 150 carte e un libro delle avventure al titolo. I giocatori potranno affrontare in forma cooperativa ben sedici capitoli interconnessi fra loro (anche a livello narrativo) in cui i propri personaggi guadagneranno esperienza e si ritroveranno ad affrontare nemici sempre più potenti.

Ancora più dettagli

Oltre a crescere di esperienza gli eroi dovranno affrontare scenari sempre diversi con carte e regole dedicate. Da un lato questo renderà ogni partita una scoperta, ma dall’altro canto si aggiungono molte regole ed opzioni ad un gioco come Hero Realms che faceva della semplicità e dell’immediatezza delle regole il suo punto di forza. Acquistare La Rovina di Thandar garantirà nuove ore di gioco e divertimento attorno al tavolo trasformando Hero Realms da filler a gioco per l’intera serata.

Conclusioni

Le tre espansioni per Hero Realms Mazzo del Boss (Drago e Lich) e La Rovina di Thandar sono degli acquisti obbligati per chiunque abbia apprezzato il gioco base. Aggiungono longevità e divertimento rendendo l’esperienza di gioco più appagante ed equilibrata. Ovviato il problema del giocatore eliminato (cioè brutalmente ucciso), tutto il gruppo potrà divertirsi a giocare insieme e sempre attorno al tavolo. Le novità e il maggiore equilibrio si pagano con un progressivo aumentare delle regole che rendono l’esperienza di gioco (soprattutto in La rovina di Thandar) meno lineare.

I materiali

Le carte sono della medesima grammatura del gioco base e i foglietti delle regole ricordano un po’ i bugiardini dei farmaci seppure stampati su carta lucida e colorata. Il rapporto qualità prezzo è appropriato ma i collezionisti dovranno trovare una scatola più grande che possa ben presto contenere tutte le espansioni, soprattutto se si desidera imbustare le carte (è in vendita a parte QUI l’adventure storage box dedicato proprio a risolvere il problema).

Gioco indicato per

Hero Realms è un gioco adatto praticamente per chiunque. Il gioco trovava nella competitività il suo punto forte rendendolo più congeniale a chi preferiva sfidare e combattere i propri amici. Grazie alle espansioni dei boss questa caratteristica ora è ancora più pronunciata. All’opposto chi non amava il titolo per la necessità di eliminare direttamente gli altri giocatori, potrà riscoprirlo in chiave cooperativa grazie al la Rovina di Thandar. La velocità di setup e la durata tutto sommato limitata di una partita lo rende inoltre perfetto per chi abbia necessità di allestire velocemente una pausa di gioco dal tempo limitato. La componente casuale di creazione del mazzo, sebbene aggiunga la giusta dose di adrenalina alle partite, potrebbe non renderlo adatto a chi preferisce avere il controllo totale delle proprie giocate.