HeroQuest Hasbro in Italiano: le risposte alle domande sulla nuova edizione

La nuova edizione di HeroQuest è finalmente disponibile in pre-order, si tratta di una notizia che ha raccolto l’hype di chi attendeva il ritorno sugli scaffali dei negozi di questo mitico gioco in scatola. Insieme all’hype, però, l’annuncio dei preorder ha scaturito diverse domande da parte degli appassionati su alcuni aspetti legati alla localizzazione italiana.

Abbiamo quindi pensato di contattare Hasbro con alcune domande in modo da chiarire questi dubbi con le risposte ufficiali dell’editore.

HeroQuest in Italiano: le risposte di Hasbro

D: La traduzione in lingua italiana di HeroQuest da chi sarà realizzata?

R: La traduzione è stata realizzata ed eseguita direttamente da Hasbro con lo scopo di preservare una certa coerenza con l’universo di HeroQuest!

D: Saranno disponibili in lingua italiana anche le espansioni?

R: Allo stato attuale delle cose, le espansioni di HeroQuest arriveranno in Italia a partire da Marzo nella loro versione in lingua originale. Detto ciò, potrebbero esserci delle belle sorprese per il Natale 2022, quindi non si possono escludere colpi di scena!

D: Quali differenze ci sono tra l’edizione italiana e quella americana?

R: Negli Stati Uniti è stato lanciato HeroQuest e noi l’abbiamo portato in Italia facendone la traduzione. L’unico elemento che cambierà sarà la lingua del gioco, mentre componenti e meccaniche rimarranno identiche.

D: Dove sarà possibile acquistare il prodotto?

R: HeroQuest Sistema Base sarà disponibile a partire da Febbraio 2022 nelle migliori fumetterie, nei negozi specializzati e su Amazon. Il gioco è già preordinabile nel canale delle fumetterie, ma presto lo sarà anche su Amazon.

D: Chi distribuirà sul mercato italiano il prodotto?

R: Il prodotto entra ufficialmente nel catalogo Hasbro Gaming per cui sarà direttamente distribuito da Hasbro attraverso il network di distributori con cui generalmente collabora.

D: Ci saranno attività di “gioco organizzato” ufficiali gestite da Hasbro?

R: Sappiamo quanto il gioco organizzato sia importante per l’universo di HeroQuest e proprio per questo non sono da escludere attività di questo tipo in diversi contesti. Tutte le news verranno comunicate a tempo debito e sulla nostra pagina instagram e sui nostri canali ufficiali.

D: Sarà un’edizione retail o si tratterà di un’edizione a tiratura limitata e speciale?

R: Non si tratterà di un’edizione a tiratura limitata, ma di un vero e proprio lancio di prodotto, che ovviamente sarà soggetto a disponibilità di merce, come per tutti i prodotti Hasbro. Raccomandiamo a tutti di assicurarsi la propria copia.

D: La companion app oltre ad essere localizzata in italiano nelle sezioni scritte, avrà anche le parti narrate a voce localizzate?

R: Si sta lavorando ad un’app di accompagnamento per migliorare l’esperienza di gioco. Maggiori dettagli sulla stessa a seguire nel 2022.

D: Qual è il prezzo consigliato al pubblico?

R: Il prezzo consigliato al pubblico è di 139,90 euro e potrà variare in base al canale. Saranno disponibili per il mercato italiano anche gli extra venduti in America.