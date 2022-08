Se gravitate, anche alla lontana, attorno al mondo del gioco da tavolo non vi sarà sfuggita quella che, per molti, è stato il grande evento del 2022: la nuova edizione di Heroquest (qui la nostra recensione).

Grande classico dei boardgame vide la luce nell’ormai lontano 1989 e divenne presto oggetto di culto per moltissimi appassionati.

E se la nuova edizione è stata affiancata fin da subito da quelle che un tempo erano espansioni praticamente introvabili (La rocca di Kellar e Il ritorno del re stregone), alla Hasbro hanno evidentemente deciso che non era sufficiente.

Dopo aver annunciato l’uscita dell’espansione “Frozen Horror”, l’azienda americana ha infatti annunciato che, in occasione di GenCon, ai personaggi giocabili andrà ad aggiungersi il “Rogue, heir of Elethorn” (letteralmente la canaglia, erede di Elethorn).

Nella confezione di questa “mini-espansione” troveremo due diverse miniature del personaggio(una maschile e una femminile), 12 carte da gioco e una carta storia.

Ecco la descrizione ufficiale (traduzione nostra):“Preparati a combattere! Indipendente, ma fedele alla monarchia, il Rogue heir of Elethorn è un agile combattente, letale con le lame di piccole dimensioni. Quando userai questo eroe non avrai la possibilità di usare armature o scudi, ma avrai a disposizione la tua fidata bandoliera, e sarai sempre pronto ad affrontare i pericoli che incontrerai. Questa edizione da collezione include 2 miniature finemente dettagliate, 12 carte gioco e una carta storia che riporta un’importante lettera da parte di un’associazione segreta, indirizzata al Rogue Heir”.

Stando alla pagina Instagram italiana il rogue sarà disponibile da noi in occasione di Lucca Comics & Games, e (citiamo) permetterà di giocare “un guerriero dotato di abilità e capacità uniche, che nessun altro personaggio di HeroQuest possiede!”

