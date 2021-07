Hideo Kojima elogia Zack’s Snyder Justice League

Hideo Kojima, creatore del franchise di videogiochi Metal Gear Solid, noto per aver espresso con forza le sue opinioni su film e giochi online, ha recentemente elogiato il lavoro che ha fatto Zack Snyder con Zack’s Snyder Justice League.

L’opinione di Hideo Kojima su Zack’s Snyder Justice League

Justice League è stato uno dei cinefumetti, per non dire uno dei film, più controversi degli ultimi 20 anni, stroncato all’uscita nel 2017 sia dai fan che dalla critica. Quando è stato rivelato che il film era stato pesantemente alterato dallo studio dopo la partenza di Snyder, i fan hanno indetto una petizione online diretta alla Warner Bros. per pubblicare il taglio originale di Snyder del film usando l’hashtag virale #ReleaseTheSnyderCut.

Alla fine, la Warner Bros. ha ceduto, permettendo a Snyder di realizzare il taglio finale del suo film che finalmente ha debuttato su HBO Max all’inizio di quest’anno. Il cosiddetto Snyder Cut è stato accolto con recensioni più favorevoli rispetto alla sua prima iterazione, con molti (Kojima incluso) che lodano la Justice League di Zack Snyder (a questo nostro articolo il trailer) per essere la visione distinta del suo creatore.

Kojima quindi ha espresso il suo sostegno a Justice League Snyder Cut in un recente tweet. Per Kojima l’ulteriore sviluppo di Flash e Cyborg e il rapporto d’aspetto 4:3 hanno migliorato notevolmente l’universo di Justice League:

“I personaggi di Flash e Cyborg, che erano trattati in maniera sbrigativa, sono stati rinforzati. Il formato in 4:3, il tono più dark della color correction, lo slow motion, l’art direction digitale, Superman nero. Non è tanto una Snyder Cut, è più un Universo Snyder in ogni maniera, nel bene o nel male. Per lui, questa è giustizia.”

Ricordiamo che Kojima non è estraneo alle interferenze dello studio. Mentre lavorava al franchise di Metal Gear Solid, il suo studio personale Kojima Productions si scontrava spesso con lo sviluppatore del gioco. Questo alla fine ha portato Kojima a lasciare del tutto Konami dopo il completamento del suo ultimo gioco Metal Gear Solid. Data questa sua esperienza, ha senso che sia solidale con le difficoltà di Snyder con la Warner Bros. durante la lavorazione di Justice League. Il suo tweet nasconde un orgoglio vicario per Snyder, la cui visione creativa finale si è realizzata solo dopo anni di petizioni.

