Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una serie di nuove proposte Home Video dedicati ai grandi cult del passato che hanno lasciato un segno nel cuore di moltissimi appassionati di cinema. La tecnologia attuale ci permette infatti di poter rivivere le sensazioni del passato tramite una serie di lungometraggi restaurati e riproposti in alta definizione. Continuiamo quindi le nostre recensioni dedicate con un film che arriva oggi in 4K Ultra HD dal lontano 1986: Highlander.

Highlander, ne resterà soltanto uno

L’elisir di lunga vita è da sempre il Santo Graal delle moltissime persone sparse per il mondo che vorrebbe vivere il più a lungo possibile. Ma quali sarebbero gli effetti sul lungo periodo? L’immortalità quali svantaggi potrebbe portare con sé? Beh, la risposta è senz’altro tanti, specie se siete dei guerrieri destinati a dover sguainare la vostra spada cercando di decapitare il vostro avversario. Siete pronti a fare un viaggio nel tempo tra leggende, storia e sanguinolenti combattimenti? Highlander è tutto questo e molto altro ancora! E voi, ricordate la celebre frase: ne resterà soltanto uno?

Highlander 4K UHD

Highlander – L’ultimo immortale fece il suo debutto al grande pubblico nel 1986 ad opera di Russell Mulcahy. Il primo capitolo del franchise ha poi dato il via a numerosi continui nonché altrettante opere derivate. Protagonista del film troviamo numerosi professionisti che hanno fatto la storia del cinema, come ad esempio il grande Sean Connery che in questo lungometraggio veste i panni di Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, il maestro del protagonista Conor MacLeod interpretato da Christopher Lambert.

Tra le molte chicche di questa produzione va assolutamente segnalata una colonna sonora di grande pregio, che vede al centro numerose tracce dei Queen nonché la presenza della canzone cantata da Freddy Mercury: Who Wants to Live Forever.

Stando ad una antica leggenda, fin dall’antichità vivono alcuni immortali nel mondo, destinati a vivere per sempre, condannati a lottare nei secoli dino a che soltanto uno sopravviverà. New York, anno 1986, ce n’è uno: è Conor MacLeod, uno scozzese che nel 1953, rampollo di una nobile famiglia di un clan di Highlander, lottò contro Kurgan, feroce capo di un clan rivale, uscendono gravemente ferito. Sarà un nobile spagnolo (immortale anch’esso) a svelargli che sia lui che Kurgan sono della razza che sfida il tempo, destinati tutti, nei secoli a venire, a lottare tra loro, fino alla Grande adunanza dei rarissimi superstiti.

Il comparto video di Highlander in 4K UHD

Dopo questa breve introduzione utile a chi ancora non avesse avuto il piacere di vedere Highlander – L’ultimo immortale, iniziamo la nostra analisi del disco in 4K UHD contenuto all’interno di questa nuova edizione steelbook, presente insieme a un secondo disco in Blu-ray. Nello specifico, il primo è un disco BD-100 mentre per il secondo è stato utilizzato un disco con minor capienza, un BD-50. Una volta inserito il disco 4K UHD nel lettore le sensazioni sono d’impatto ottime, vi ricordiamo infatti che il film è offerto alla risoluzione 2160p mediante il codec HECV. La pellicola risulta ancora oggi con il sapore di un tempo dato dalla grana ma allo stesso tempo è evidente che sia stato fatto un grosso lavoro di rielaborazione per ottenere una maggior nitidezza rispetto al passato. Ovviamente, quando si parla di produzioni di lunga data e alta definizione, la soglia del troppo storpia è sempre dietro l’angolo. Purtroppo, questa nuova proposta è a tratti così altamente definita da mostrare in alcune scene una grana quasi tagliente. Ora, su questo aspetto si potrebbe aprire una tavola rotonda e discuterne per ore: è meglio una grana morbida e a volte impastata oppure è meglio una grana più nitida ma a tratti artefatta? Probabilmente la risposta migliore si trova nel centro.

Passiamo ora al lavoro svolto nel campo della colorimetria, che vi ricordiamo in questa proposta vantare il supporto del Dolby Vision. La pellicola gira a schermo che è un piacere visivo, grazie anche agli splendidi panorami che fanno da location al film. Non ci sono colori dominate, tutto è ben livellato, equilibrato e ben contrastato. Nel complesso, questa edizione in 4K UHD di Highlander si difende davvero bene e porta nelle case di tutti gli appassionati un pezzo di storia del cinema anni ’80 in maniera egregia.

Il comparto audio

Se per il comparto video abbiamo quasi fatto degli elogi, la stessa cosa non possiamo farla per quanto offerto dal comparto audio in lingua italiana. Il film, sia che voi lo guardiate mediate l’utilizzo del disco in 4K UHD sia che lo facciate utilizzando il disco in Blu-ray, dispone infatti soltanto di una traccia DTS a 2 canali. Per poter godere della spazialità offerta dal vostro impianto multicanale sarà necessario guardare il film in lingua inglese, tramite la traccia DTS 5.1, oppure emulare i canali effetti andando ad agire sulle impostazioni elettroniche offerte dal vostro preamplificatore o sintoamplificatore che sia. Dovendo però fare le giuste precisazioni, dovbbiamo segnalare che durante l’ascolto, stranamente, abbiamo rilevato una maggior incisività della traccia nostrana a due canali, in particolar modo per quanto riguarda i dialoghi. La traccia multicanale ci è sembrata sotto questo punto di vista più debole, e comunque non eccelsa nemmeno per quanto riguarda la spazialità e gli effetti surround offerti.

Insomma, nel complesso, il comparto audio di questa proposta porta a casa un risultato soddisfacente ma che non fa assolutamente gridare al miracolo. A zuccherare un po’ l’amaro ci ha pensato però la colonna sonora, che non potrà far altro che portarvi a cantare durante la visione del film!

I contenuti aggiuntivi

All’interno di questa edizione ci sono anche numerosi contenuti extra dedicati ai fan che vogliono coprire quanti più retroscena possibili. Nello specifico parliamo di quasi due ore di filmati dedicati alla scoperta del film, con al loro interno numerose interviste degli addetti ai lavori. Sempre tra i contenuti aggiuntivi troviamo ovviamente spazio alla musica, con la lente d’ingrandimento sui Queen e il loro apporto in termini musicali.

Highlander 4K UHD, le conclusioni

Riassumendo, Highlander – L’ultimo immortale in 4K Ultra steelbook è una proposta dedicata a tutti coloro che sono cresciuti a pane e anni ’80 o a coloro che hanno voglia di avere nella propria collezione un cult di genere. L’edizione si presenta con una magnifica steelbook contenente due dischi del film, uno in 4K UHD e l’altro in Blu-ray. Il comparto video offre chiaramente un upgrade rispetto alle precedenti proposte Home Video salvo essere a tratti forse un po’ tanto nitido. Il comparto audio porta con sé una traccia in italiano DTS a due canali che, se in prima battuta ci aveva deluso, una volta comparata con la traccia inglese DTS 5.1 ha invece svelato le sue qualità. Ottimi invece i contenuti extra presenti, quasi due ore di speciali utili a conoscere ogni retroscena di questa grande cult anni ’80.