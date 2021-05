Highlander: Henry Cavill farà parte del reboot Lionsgate?

Un nuovo, grande impegno cinematografico si profila all’orizzonte per Henry Cavill. Stando a quanto dichiarato dal portale Deadline, il noto attore britannico sarebbe in lizza per entrare nel cast del reboot di Highlander, diretto da Chad Stahelski (regista di John Wick) e prodotto da Lionsgate. La notizia di questo nuovo progetto fu annunciata nel 2016.

I dettagli sul reboot sono ancora ignoti e al momento non è ancora dato sapere se Cavill possa interpretare un personaggio nuovo di zecca oppure uno già consolidato all’interno dell’universo di Highlander. Il regista si è detto entusiasta di poter lavorare con una proprietà intellettuale così storica che mescola immortalità e mitologia, e che tanto ha amato da ragazzino.

Henry Cavill nel cast del reboot di Highlander?

Il primo, storico film risale al 1986 e vide un cast stellare composto da Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown. Da lì sono poi partiti ben quattro seguiti e tre serie televisive, tra cui quella con Adrian Paul, andata in onda dal 1992 al 1998.

Per quanto riguarda Cavill, invece, l’attore tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia nella seconda stagione di The Witcher, in arrivo su Netflix entro la fine dell’anno. Ma non è tutto, perchè sarà nuovamente Sherlock Holmes nel seguito di Enola Holmes, film con Millie Bobby Brown che è stato uno dei più visti sulla piattaforma nei primi mesi del 2021.

Sembrerebbero invece essersi chiuse del tutto le porte per un ritorno nei panni di Superman. Dopo la Zack Snyder’s Justice League Warner è decisa a restituire nuova linfa vitale al personaggio, procedendo con un reboot avente per protagonista un uomo d’acciaio di colore, mossa vincente già sperimentata nei fumetti.

