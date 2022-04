Higround ha deciso di collaborare con L’Attacco dei Giganti , la cui seconda parte della stagione finale si è appena conclusa su Crunchyroll, per portare nelle case di tutti i gamer un nuovo fantastico set per giocare in grande stile. La collaborazione Higround x Attack on Titan verrà lanciata il 6 maggio e comprende due tastiere uniche e design del tappetino per mouse, due set di copritasti PBT da 1,5 mm e un sacchetto di gelatina stampato.

La collaborazione Higround x Attack on Titan

Higround è stata acquisita da 100 Thieves nel novembre del 2021 e questa segna la loro prima volta in cui lavorano a una collezione ispirata agli anime.

I due design della tastiera inclusi nella capsule presentano immagini del Capitano Levi e del Titano Colossale, due personaggi noti per la loro tenacia e perseveranza. Potete guardare il video teaser della collezione sull’account Instagram di Higround.

Dotata di doppi ammortizzatori in silicone, questa capsula Higround offre agli utenti l’esperienza di avere una tastiera più pesante e dal suono più profondo senza modifiche personali. Le tastiere sono dotate di interruttori TTC Titan Heart esclusivi di Higround, che presentano un alloggiamento nero fumé e un cuore rosso incorporato all’interno.

A proposito della Stagione Finale del L’Attacco dei Giganti

La prima parte della Stagione Finale del L’Attacco dei Giganti ha avuto inizio il 7 dicembre 2020 per poi concludersi il 29 marzo 2021 collezionando un totale di 16 episodi. La serie anime è stata prodotta da Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, fra gli altri adattamenti) e in Italia è disponibile integralmente per la visione sia con sottotitoli che con doppiaggio su VVVVID e Prime Video. Da poco è visibile anche su Netflix.

Lo staff principale de L’Attacco dei Giganti Stagione Finale include il regista Yuichiro Hayashi, il character designer Tomohiro Kishi, il capo dell’animazione Daisuke Niinuma, l’art director Kazuo Ogura, il 3D CG director Takahiro Uezono, lo sceneggiatore Hiroshi Seko e i compositori di musica Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto.

La terza e ultima parte debutterà nel 2023 a data da definirsi e per ora sono stati svelati un breve teaser in video e una key visual.

L’Attacco dei Giganti: il manga

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito interamente da Planet Manga con 34 volumi disponibili.