Hikari Edizioni annucia due nuovi manga per l’autunno

Attraverso due post sulla sua pagina facebook ufficiale, Hikari Edizioni ha annunciato l’arrivo di due nuovi manga per il prossimo autunno.

Il primo dei due nuovi manga annunciati da Hikari Edizioni era stato annunciato addirittura a Lucca Comics & Games 2019 e vedrà finalmente la luce a settembre. Stiamo parlando di Compendio della Vera Storia del Mondo di Shintaro Kago. Si tratta di un volume unico che ripercorre la storia dell’umanità attraverso figure controverse come Adolf Hitler o Ieyasu Tokugawa.

Shintaro Kago è già presente nel catalogo Hikari Edizioni con svariate opere come Fraction, Anamorphosis, Corpi Estranei, Il grande funerale e Gli Strani Avvenimenti del Feudo di Tengai e viene descritto così sul sito della casa editrice:

Maestro dell’ero-guro, genere fondato sulla fusione di ironia, nonsense e gusto del macabro, Shintaro Kago (Tokyo, 1969) ha fatto del nonsense estremo un’arma di critica della società moderna e delle sue paranoie, producendo storie nelle quali non esita a mettere in scena coprofagia, bondage, snuff, modificazioni corporali, il tutto immerso in un umorismo nero che mescola lo splatter beffardo dello scrittore giapponese Yasutaka Tsutsui con la comicità dei Monty Python. Il suo segno minuzioso richiama la cura descrittiva di autori come Shigeru Mizuki, Katsuhiro Otomo, alla ricerca di uno stile clinico, quasi fotografico. Ma è nella costruzione della pagina che l’autore raggiunge i vertici della sua arte, inventando continuamente nuove soluzioni visive che spesso esplodono verso la tridimensionalità.