Bullet Train è l’action movie con protagonista Brad Pitt tratto dal romanzo best seller di Kōtarō Isaka I sette killer dello Shinkansen che arriverà in esclusiva solo al cinema dal 25 agosto. Hiro Mashima, noto soprattutto per la sua opera Fairy Tail, ha voluto rendere omaggio al film creando delle stupende illustrazioni di Brad Pitt e delle altre star che compariranno nell’adattamento cinematografico!

Le illustrazioni create da Hiro Mashima per il film Bullet Train

Hiro Mashima ha creato ben otto disegni originali che raffigurano diversi assassini del thriller/commedia d’azione Bullet Train. Questo perché l’autore è un fan del romanzo originale ed è entusiasta che un’opera giapponese venga adattata all’estero. Ha affermato anche che Brad Pitt è il suo “preferito” ed è stato onorato di disegnare le illustrazioni.

Bullet Train è l’adattamento del romanzo di Kotaro Isaka. Nel corso della sua carriera, Isaka ha scritto dozzine di romanzi e raccolte di racconti e questa non sarà la prima volta che il suo lavoro viene adattato in un film.

A proposito del film

Bullet Train è diretto da David Leitch nel cast insieme a Brad Pitt figurano anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio.

Nel film Brad Pitt interpreta Ladybug, uno sfortunato assassino determinato a portare a termine il suo compito senza problemi dopo l’ennesimo ingaggio finito male. Il destino, tuttavia, sembra avere altri piani: la missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione sul treno più veloce del mondo con avversari letali provenienti da ogni parte del globo, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti.

Questa la sinossi ufficiale: