Hirohiko Araki, autore di JoJo, sarà al Lucca Comics & Games 2019

In occasione del Lucca Comics & Games 2019 Hirohiko Araki, l'autore di Jojo's Bizarre Adventures, verrà in Italia.

A pochi mesi dall’edizione 2019 del Lucca Comics & Games, vengono annunciati i primi nomi importanti che saranno presenti durante uno degli eventi più attesi dell’anno. Da poco è stata confermata la presenza di Hirohiko Araki, autore di Jojo’s Bizarre Adventures.





Alcuni rumors parlavano di una presenza importante al Lucca Comics & Games, ma solo oggi è arrivata la conferma tramite un articolo sul sito ufficiale della manifestazione. L’ospite Hirohiko Araki è stato annunciato proprio da Edizioni Star Comics e Lucca Comics & Games e sarà presente alla fiera i prossimi 30 e 31 ottobre 2019. Qui sotto riportiamo il comunicato stampa con maggiori dettagli sulla sua presenza:

“Edizioni Star Comics e Lucca Comics & Games sono orgogliosi di annunciare che il Maestro Hirohiko Araki sarà uno degli ospiti d’onore della prossima edizione del festival. Stiamo parlando di uno dei più grandi mangaka di tutti i tempi: eclettico, visionario e rivoluzionario, creatore di un linguaggio artistico unico, fortemente caratterizzante e immediatamente riconoscibile.

È la prima volta in assoluto che il Maestro accetta di presenziare a una convention estera, e questo rende la sua partecipazione a Lucca Comics & Games un appuntamento davvero unico. La passione e l’immenso affetto che i fan del nostro Paese gli tributano ormai da decenni troveranno finalmente coronamento i prossimi 30 e 31 ottobre, giorni in cui Araki-sensei sarà a Lucca e si presenterà al pubblico intervenuto per incontrarlo finalmente dal vivo; il Maestro non parteciperà a sessioni d’autografi, ma prossimamente saranno resi noti ulteriori dettagli sulle attività che lo vedranno protagonista. […]

Riteniamo che la 2 giorni “epocale” del maestro Araki si sposi alla perfezione con il tema di quest’anno, Becoming Human. In un’epoca in cui il digitale e la pervasività della tecnologia rendono sempre più vago e indefinito il concetto di umanità, vogliamo tornare a parlare di uomini – e siamo emozionati e orgogliosi di poterlo fare con un artista che ha sempre messo gli uomini e il loro modo di vivere al centro dell’ispirazione delle sue opere, facendone il filo conduttore nonché il tema portante.

Nella mastodontica opera “Le bizzarre avventure di JoJo”, il Maestro ci racconta, infatti, della sua ammirazione per gli uomini – mostrando come ogni personaggio provi a dissodare il suo destino con le proprie forze – e dell’immortalità dello spirito umano – anche quando i protagonisti vengono a mancare, la loro volontà e la loro “anima” vengono ereditati dalle generazioni successive.

Ulteriore motivo di orgoglio è dato dalla predilezione mai celata del Maestro per l’Italia, per la sua arte e la cultura: dai geni rinascimentali come Leonardo Da Vinci e Michelangelo – le cui sculture hanno ispirato le proverbiali pose esibite dai personaggi di JoJo – fino ai moderni stilisti, Gucci e Bulgari su tutti, con cui sono state realizzate diverse collaborazioni. Non è certo un caso che “Le bizzarre avventure di JoJo – Vento Aureo” sia ambientata proprio nel nostro paese!

Il maestro Hirohiko Araki vi aspetta a Lucca Comics & Games il 30 e il 31 ottobre: gli eventi aperti al pubblico cui parteciperà saranno comunicati da Edizioni Star Comics tramite il sito web www.piazzastarcomics.com e i canali social dell’editore, e dal festival tramite questo sito e i canali social ufficiali.“

Vi terremo aggiornati su tutte le novità riguardo l’edizione 2019 dell’evento Lucca Comics & Games.