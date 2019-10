Hirohiko Araki: ecco gli eventi in cui sarà presente al Lucca Comics & Games

Ecco la lista di tutti gli eventi del Lucca Comics & Games in cui presenzierà il maestro Hirohiko Araki.

Questa edizione del Lucca Comics & Games sarà ricordata per molto tempo anche grazie ad un ospite eccezionale. Il maestro Hirohiko Araki, autore della saga Jojo’s Bizarre Adventures, sarà presente all’evento più importante dell’anno nelle giornate del 30 e 31 Ottobre.

Ricordiamo che il Maestro Araki non farà sessioni di firma copie e che non sarà possibile scattare e pubblicare foto.

Le giornate in cui sarà presente il maestro Hirohiko Araki, seguiranno il seguente programma:

Mercoledì 30 ottobre: Talk Show “HIROHIKO ARAKI RACCONTA LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO“, presso il Teatro del Giglio dalle ore 14.00. Il Maestro condividerà con il pubblico curiosità e aneddoti riguardo alla sua opera più famosa.

Giovedì 31 ottobre: Showcase, presso il Teatro del Giglio dalle ore 11:00. Il Maestro disegnerà dal vivo e parlerà delle sue tecniche preferite.

Giovedì 31 ottobre: Talk Show “HIROHIKO ARAKI E IL MADE IN ITALY“, presso la Chiesa di San Francesco dalle ore 14.00. Il Maestro racconterà al pubblico il suo rapporto, davvero speciale, con il Bel Paese.

Giovedì 31 ottobre: “HIROHIKO ARAKI SALUTA I FAN”, presso il Main Stage del Baluardo San Donato dalle ore 16:00.



Per partecipare agli eventi sopracitati, ad eccezione del saluto ai fan, sarà necessario esibire uno speciale biglietto. Questo biglietto è gratuito e si può ritirare presso la biglietteria del Teatro del Giglo e presso la Chiesa di San Francesco dalle ore 9.00 del giorno dell’evento, fino ad esaurimento.

Per ritirare il biglietto sarà necessario esibire il proprio biglietto d’ingresso della manifestazione, con annesso braccialetto, validi per lo stesso giorno dell’evento.

E’ un’occasione imperdibile per vedere dal vivo il creatore della saga dei Joestar, che ha fatto sognare ben due generazioni e continua ad appassionare anche i nuovi lettori.