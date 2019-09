Historia un rinascimento dark popolato da animali antropomorfi

È partita il Kickstarter di Historia, ambientazione italiana che unisce animali antropomo

Prende il via la campagna crowdfunding su Kickstarter di Historia: Dark Fantasy Renaissance Setting for 5e.

Historia sarà un’ambientazione originale italiana, che utilizzerà la Open Gaming Licence della quinta edizione di D&D e trasporterà i propri giocatori in un mondo abitato da animali antropomorfi, durante rinascimento dai toni cupi.

Historia nasce dalla mente e dalla penna digitale di Mirko Failoni, concept artist, che nel 2017 da alle stampe Historia: di magi e briganti, vigliacchi ed eroi, un volumetto in bianco e nero autoprodotto, che introduce 30 racconti di alcuni animali abitanti di quello che sarebbe diventato il mondo di Gea.

La particolare fusione di elementi inconsueti, quali animali antropomorfi in un setting fantasy rinascimentale si fa subito notare e tempo dopo, grazie a Matteo Pedroni (Journey To Ragnarok, Zombicide RPG) e Michele Paroli (Journey to Ragnarok), vengono gettate le fondamenta per il lancio del gioco di ruolo ispirato al lavoro di Failoni.

La trama principale di Historia vedrà i giocatori interpretare alcuni degli abitanti del continente di Vesteria, una terra ricca di tradizioni e caratterizzata da una società estremamente stratificata, simile a quella europea rinascimentale. La vita di questa terra e delle sue genti verrà però scossa quando inizieranno a venire alla luce alcune antiche reliquie del passato. Questo evento segnerà l’inizio di diversi tumulti, a causa dei quali si innescheranno conflitti sanguinosi.

Uno degli aspetti più originali e che ha riscosso più successo di questo progetto è la presenza degli animali antropomorfi. In questo gioco ogni personaggio apparterrà ad una particolare famiglia (Familia) che raccoglierà sotto di se diverse specie, ognuna caratterizzata da abilità e caratteristiche peculiari. La lista completa di razze contemplerà 15 animali diversi e sarà possibile scegliere tra creature appartenenti alle famiglie di vari tipi di mammiferi (Theris) come canidi, felini, mustelidi, roditori o uccelli (Avians) come anatidi, corvidi, rapaci notturni, passeracei e molti altri ancora.

La campagna Kickstarter di Historia finanzierà un manuale base in formato cartonato da 250 pagine, caratterizzato dalla particolarissima ambientazione, illustrazioni a colori e mappe. Inoltre, a seconda dell’andamento della campagna, verranno sbloccati ulteriori stretch goal quali avventure extra, contenuti aggiuntivi al manuale, artbook e molto altro.

Il manuale base introdurrà i giocatori al mondo di Vesteria e al suo cupo rinascimento. I giocatori potranno creare un personaggio scegliendo tra le 15 razze di animali giocabili e 9 classi, ideate per adattarsi alla particolare ambientazione storica.

Prendendo ispirazione da un periodo storico ben definito, Historia introdurrà anche delle regole storicamente accurate sull’utilizzo delle armi da fuoco.

La campagna di Hstoria potrà essere sostenuta scegliendo tra 13 diversi pledge, che daranno diritto a diverse ricompense crescenti. Si partirà con Venturer (12 euro), che darà diritto ad una copia digitale del manuale, il proprio nome tra i ringraziamenti e la ricetta dell’ippocrasso. A seguire Discoverer (38 euro) che vi permetterà di acquistare una copia stampata del manuale.

Paladin (62 euro) vi permetterà di avere anche lo schermo del Master, mentre scegliendo il livello Worshipper (98 euro) potrete ricevere 3 miniature originali del gioco. Andando avanti con i livelli di pledge troveremo l’edizione deluxe del manuale con il livello Black Master (108 euro) fino ai pledge più costosi ed esclusivi che vi daranno la possibilità di ricevere il set di miniature dipinte (Cross of Bones – 1400 euro) o ideare un personaggio ufficiale del gioco (Saint – 1700 euro).

L’obiettivo di campagna iniziale è stato settato a 15.000 euro, raggiunto in poche ore dal lancio della campagna. Chi desiderasse sostenere questo progetto, contribuendo a sbloccare quanti più stretch goal, potrà farlo entro il 4 ottobre 2019. Per tutte le informazioni su Historia: Dark Fantasy Renaissance Setting for 5e e per sostenere questo progetto vi rimandiamo alla pagina ufficiale della loro campagna Kickstarter.