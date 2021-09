Hit-Monkey, la serie Marvel si mostra (con data di uscita)

Oltre alla varie serie TV incentrate sui personaggi più importanti della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, la Casa delle Idee sta preparando anche la seconda delle serie originali Marvel di Hulu, ossia Hit-Monkey. Ora, lo show annunciato nell’ormai lontano 2019 ha finalmente una data d’uscita ufficiale.

Il magazine Entertainment Weekly ha anche svelato la prima immagine ufficiale della serie (visionabile poco sopra), raffigurante l’ormai celebre macaco bianco in compagnia del fantasma di un assassino oppiato in lingua originale da Jason Sudeikis, protagonista di Ted Lasso) che lo accompagnerà durante le sue missioni scavezzacollo ad alto tasso di pericolosità in giro attraverso il mondo sotterraneo di Tokyo (qui un albo a fumetti dedicato al personaggio nel caso vogliate rinfrescarvi la memoria).

Hit-Monkey è stata annunciata due anni fa assieme ad altre serie animate targate Marvel dedicate a personaggi “borderline”, ossia Tigra & Dazzler, M.O.D.O.K. e Howard il Papero. Creata da Josh Gordon e Will Speck, la serie dedicata alla scimmia più irriverente dell’universo Marvel, descritta come un personaggio “innocente” ma allo stesso tempo anche tremendamente violento, debutterà il prossimo 17 novembre di quest’anno negli Stati Uniti. Esattamente come accaduto alla prima serie fuori canone rispetto al MCU, ovvero M.O.D.O.K., anche lo show dedicato al macaco potrebbe con molta probabilità approdare anche nel nostro paese sul catalogo Star di Disney+ poco dopo l’uscita americana (o addirittura in concomitanza, nonostante al momento manchino conferme ufficiali al riguardo). Ricordiamo che Hit-Monkey, assieme appunto a M.O.D.O.K., sono le uniche due serie animate extra-MCU ad essere sopravvissute, visto che sia Tigra & Dazzler che lo show dedicato a Howard il Papero sono stati successivamente cancellati (così come il crossover The Offenders, che avrebbe dovuto riunire tutti gli antieroi degli show animati).