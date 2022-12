Uscito nelle sale nel 2019, Hobbs & Shaw ha visto Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham riprendere i personaggi interpretati nel franchise di Fast & Furious. Uno spin-off adrenalinico e caciarone, ricco di numerosi cameo, che ha incassato oltre 700 milioni di dollari al box-office. Si è parlato anche di un potenziale sequel ma, per il momento, i piani sarebbero in stand-by come dichiarato di recente dal produttore Kelly McCormick, adesso impegnato con Violent Night (Una Notte Violenta e Silenziosa).

I piani per il sequel di Hobbs & Shaw sono in stand-by

“Ci piacerebbe farne un altro, ma non ci sono conversazioni in atto. Penso che in un certo senso erano stati piantati dei semi per creare un altro film che avrebbe incluso Kevin Hart, Ryan Reynolds e molto altro ancora, ma poi non si è fatto più nulla. Avevamo realizzato quei cameo in maniera intenzionale, ma non è detto che c’erano dei piani in mente. Adesso Dwayne è impegnato su altro e dipende tutto da lui. Se si sente motivato a farlo, noi ci siamo”.

In Hobbs & Shaw i due acerrimi nemici si alleano per affrontare Brixton Lorr (Idris Elba), definito il “Superman nero”. Si tratta di un un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, che detiene il controllo di una insidiosa minaccia biologica che potrebbe alterare per sempre il genere umano. Nel cast anche Vanessa Kirby nei panni di Hattie, brillante agente dell’M16 nonchè sorella di Shaw. Ma non è tutto, perchè una parte del film ambientata nelle Isole Samoa ha visto il debutto sul grande schermo della superstar WWE Roman Reigns nonchè cugino di The Rock.

Lo spinoff è stato diretto da David Leitch (Deadpool 2) e sceneggiato da Chris Morgan, una delle menti dietro il longevo franchise di Fast and Furious. Dwayne Johnson ha ormai detto addio alla saga dopo gli screzi con Vin Diesel e sembrerebbe essere concentrato sul suo presente in casa DC Comics dopo il debutto nei panni di Black Adam: un film che tra rimandi e cambiamenti vari ha richiesto ben 15 anni per arrivare sul grande schermo.