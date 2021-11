Hocus Pocus 2: 11 nuovi membri si uniscono al cast

Hocus Pocus 2, il seguito dell’amato film del 1993 che vede protagoniste le tre sorelle Sanderson, verrà alla luce nel corso dell’autunno del 2022. Al timone la regista Anne Fletcher (27 volte in bianco). Ora Disney Plus ha annunciato 11 nuovi membri del cast, incluso il ritorno di Doug Jones che nell’originale interpretava lo zombie William “Billy” Butcherson.

L’originale Hocus Pocus è stato diretto nel 1993 da Kenny Ortega per la Walt Disney Pictures, scritto da Mick Garris e Neil Cuthbert su una storia di Garris e David Kirschne ed è diventato un vero e proprio cult, più che in sala, a partire dagli home video degli anni Novanta.

Il film raccontava le vicende delle tre sorelle Sanderson e del rapimento della piccola Emily Binx, a cui le streghe volevano succhiare la linfa vitale per ridiventare di nuovo giovani. A spezzare gli incantesimi ci penseranno, trecento anni dopo, nella notte di Halloween, il giovane Max, la sua sorellina Dani e la loro amica Allison, in un tripudio di gag e canzoni.

I nuovi membri del cast di Hocus Pocus 2 che si uniscono alle protagoniste Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy sono: Whitney Peak (Gossip Girl), Lilia Buckingham (Crown Lake), Belissa Escobedo (Don’t Look Deeper), Tony Hale (Arrested Development), Sam Richardson (The Tomorrow War), Hannah Waddingham (Ted Lasso, Sex Education), Juju Brener, Froy Gutierrez (Teen Wolf), Taylor Henderson e Nina Kitchen.

Non sappiamo ancora che ruoli andranno a interpretare quindi non ci resta che attendere nuove informazioni.

The black flame candle is alight to the Sanderson sisters’ delight.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker, & Kathy Najimy shall soon return.

Joined by new faces which you soon will learn.

See more of the spellbinding cast in the next tweet.

Enjoy this #Hallowstream treat.👇 pic.twitter.com/DiBAfCHiWX

— Disney+ (@disneyplus) October 31, 2021