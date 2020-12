Attraverso alcuni post sulla sua pagina facebook ufficiale, Yamato Video ha confermato che i film di Holly & Benji sono stati aggiunti al catalogo degli anime disponibili su Amazon Prime Video.

Nello specifico si tratta dei primi 4 lungometraggi della serie sportiva cult degli anni ’80. Vediamoli nel dettaglio!

Holly & Benji – i film sono su Amazon Prime Video

Holly e Benji – La Grande Sfida Europea

Il Giappone affronta in un’amichevole a Parigi l’Europa, selezione in cui militano i migliori giocatori d’Europa tra cui spiccano il kaiser Karl Heinz Schneider e il regista francese Pierre Le Blanc.

Si tratta del primo lungometraggio uscito in Giappone il 13 Luglio 1985 e trasmesso più volte anche delle reti Mediaset (in due parti) con il La Sfida di Parigi.

Holly e Benji – La Selezione Giovanile del Giappone

Il Giappone gioca un’altra partita, stavolta in casa, contro l’Europa. Dovrà però fare a meno di alcuni dei suoi fuoriclasse: Mark Lenders che si rifiuta di giocare fino a che non avrà perfezionato il suo Tiger Shot, Julian Ross per problemi fisici, Benji Price, costretto da uno sponsor della sua squadra di club a non giocare contro la nazionale europea, e Tom Becker, per motivi sconosciuti.

Si tratta del secondo film uscito in Giappone il 21 Dicembre 1985; in Italia è andato in onda più volte sulle reti Mediaset solitamente diviso in tre episodi.

Holly e Benji – Corri per il domani!

La nazionale giovanile giapponese si allena in vista della terza sfida contro l’Europa, ed i giocatori ripensano ai momenti passati.

Si tratta del terzo film uscito in Giappone il 15 Marzo 1986 in Giappone; più che un film vero e proprio è uno speciale di 34 minuti. È stato più volte trasmesso dalle reti Mediaset diviso in due episodi.

Holly e Benji – La grande sfida mondiale: Jr World Cup!

Viene organizzato un mondiale di calcio a cui partecipano quattro squadre: Giappone, Stati Uniti, Europa e Sud America. Holly ritrova Roberto, stavolta come avversario, come allenatore del Sud America.

Si tratta del quarto film uscito in Giappone il 12 Luglio 1986. È stato trasmesso più volte dalle reti Mediaset diviso solitamente in 3 episodi in quanto dura 55 minuti circa.

Yamato Animation su Amazon Prime Video

