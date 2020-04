Hollywood: le prime immagini della serie Netflix di Ryan Murphy

Netflix ha voluto regalare ai propri abbonati le prime immagini ufficiali di Hollywood, la nuova serie creata dal prolifico Ryan Murphy (American Crime Story, Scream Queens, The Politician) e pronta a debuttare sulla piattaforma dal 1 maggio.

Così come Feud, la precedente miniserie di Murphy che si era animata sull’infuocata rivalità tra le due attrici Joan Crawford e Bette Davis, anche questo nuovo progetto in sette episodi dello showrunner sarà ambientato nella città dei sogni Los Angeles, per raccontare le vicissitudini di un gruppo di aspiranti attori e cineasti determinati, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, a trovare a qualsiasi costo un proprio spazio nel firmamento delle stelle cinematografiche.

Nella descrizione ufficiale offerta da Netflix si legge che:

Ogni personaggio offre uno scorcio unico dietro il sipario dorato di Hollywood, mettendo in luce quelle ingiustizie e quei pregiudizi sulla razza, il genere e la sessualità che ancora oggi fanno parte del sistema.

In merito alla trama di Hollywood, che tenterà di riscrivere la Storia ufficiale dello star system in maniera provocatoria e incisiva, evidenziando le più segrete dinamiche di potere e gli ingiusti favoritismi che si agitano tra gli ingranaggi dell’industria filmica, la produttrice esecutiva Janet Mock (Pose) ha inoltre aggiunto che:

La serie sarà un racconto ambizioso su cosa accadrebbe se un gruppo di sconosciuti avesse la possibilità di raccontare la propria storia, se il potere fosse nelle mani di una donna, se lo sceneggiatore fosse un uomo di colore, se l’eroina fosse una donna di colore e se l’idolo del palcoscenico fosse omosessuale. ‘Hollywood’ è una lettera d’amore alla nostra piccola comunità fatta di sognatori e astri nascenti dove la magia trascende la realtà.

Il variegato cast di Hollywood sarà formato da: Darren Criss (Raymond), David Corenswet (Jack), Jeremy Pope (Archie), Patti LuPone (Avis), Jim Parsons (Henry Willson), Dylan McDermott (Ernie), Joe Mantello (Dick), Holland Taylor (Ellen Kincaid), Samara Weaving (Claire), Maude Apatow (Henrietta), Jake Picking (Rock Hudson) e Laura Harrier (Camille).