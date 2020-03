Home Before Dark: il trailer della nuova serie della Apple TV+

Home Before Dark è la nuova serie drammatica in casa Apple e della sua piattaforma di streaming Apple TV+.

Non contenti del successo di critica e pubblico per The Morning Show, Apple non ha aspettato neanche l’uscita della prima stagione di Home Before Dark per rinnovare la serie; perciò ai primi dieci episodi che vedremo presto siamo certi che il prossimo anno ci aspetterà una seconda stagione. Ma di cosa parla Home Before Dark?

Home Before Dark è la storia di una giovanissima ragazza, Hilde (Brooklynn Prince di Un sogno chiamato Florida), che da Brooklyn si trasferisce in una piccola cittadina sul lago luogo natio del padre (Jim Sturgess, Across the Universe). Nella cittadina aleggia l’ombra malevola di un caso irrisolto (in gergo tecnico si chiamano Cold Case) su cui indagherà la stessa Hilde riscontrando non solo nella cittadina, ma anche nel padre, la volontà di tenere nascosta la verità. Qui sotto vi mostriamo il trailer:

Home Before Dark si basa sulla vera storia di Hilde Lysiak che a soli 9 anni risolse un caso di omicidio. Non solo è la più giovane giornalista a essere iscritta all’albo dei giornalisti, ma per ben 5 anni (dal 2009 al 2014) ha gestito l’Orange Street News, un piccolo giornale nel luogo dove si sono svolti effettivamente i fatti di cronaca narrati nella serie.

Alla regia di Home Before Dark c’è Jon M. Chu conosciuto dal grande pubblico per il pluripremiato Crazy Rich Asians, ma la serie è stata creata da Dana Fox (Non è romantico?, Ben e Kate) e Dara Resnik. Alla produzione troviamo la Paramount Television e Anonymous Content.

Nel cast oltre Brooklynn Prince e Jim Sturgess ci saranno: Abby Miller, Kylie Rogers, Michael Weston, Joelle Carter, Aziza Scott, Louis Herthum, Adrian Hough, Jibrail Nantambu e Deric McCabe.

La prima puntata di Home Before Dark sarà disponibile dal 3 aprile 2020.