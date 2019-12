Home Video 2020: le novità di Koch Media!

Manca ancora un po’ alla fine dell’anno, ma moltissimi produttori e altrettante società del settore stanno annunciando le novità Home Video del 2020, a partire da Koch Media. Infatti, l’editore ha recentemente annunciato le novità per il prossimo mese.

L’anno di Koch Media inizia ufficialmente il 2020 nella giornata del 27 gennaio con il debutto ufficiale di Attacco alla verità (Shock and awe) di Rob Reiner, in formato DVD e Blu-Ray. Lo stesso giorno ci sarà anche l’uscita di Missione Anthropoid di Sean Ellis, che parla della storia dietro l’assassino dell’ufficiale nazista Reinhard Heydrich.

Inoltre, insieme agli altri due film, debutterà ufficialmente il Cofanetto Picasso, che include due lungometraggi: Il Giovane Picasso e Hitler contro Picasso e Gli Altri. Si tratta senza ombra di dubbio una buona occasione per migliorare la propria raccolta Home Video, considerando che all’interno del cofanetto ci sono anche speciali, trailer e teaser.

Naturalmente, tra le novità non manca Tintoretto – Un ribelle a Venezia, che permetterà a tutti gli appassionati di vivere in prima persona uno dei più grandi pittori del Rinascimento. Il film arriverà dal 23 gennaio in formato DVD e Blu-Ray.

Koch Media ha anche annunciato qualche novità per l’etichetta Midnight Factory e Anime Factory. Per quanto concerne la prima, l’editore ha confermato l’arrivo di Hole – L’Abisso e Eli Roth’s History of Horror; mentre, per quanto riguarda la seconda, arriveranno Uomo Tigre – Il Campione Vol. 3, Uomo Tigre – Il Campione II e Ken il Guerriero – La leggenda di Raoul il Dominatore del Cielo.