Home video per Natale 2019: i consigli di Koch Media!

Home Video per Natale 2019! Dai classici di un tempo agli Horror passando dal calcio sino ai film d’animazione per bambini… il periodo di Natale è ufficialmente iniziato e Koch Media ha stilato la sua guida agli acquisti per il mercato Home Video, che vi proponiamo di seguito.

Natale 2019 per Kids

Come meglio passare le vacanze natalizie se non con i migliori film dedicati ai più piccoli? Ebbene, di seguito potete trovare tre lungometraggi di successo tra le fila più giovani di appassionati, vale a dire Bing – Le favole della buonanotte, Molang – Le prime due stagioni e PJ Mask – Arriva il Natale.

Film di Natale

Ci sono classici che vengono trasmessi esclusivamente nel periodo più dolce dell’anno, il Natale. Per questo motivo, Koch Media ha selezionato tre film che possono fare al caso vostro: Il piccolo Lord, S.O.S. Natale e Babbo Bastardo 2.

Classici senza tempo

Dopo i classici del Natale, passiamo ai classici che non tramontano mai, quei film che possono adattarsi a qualunque contesto, anche in quello natalizio. Potete, infatti, passare le vacanze con Alberto Sordi Film Collection, Sherlock Holmes Classic Collection e Picnic at Hanging Rock.

Feel-good Movies

Siete tristi per una giornata dannatamente brutta? Niente paura, Koch Media ha stilato una piccola selezione di film che possono tirare su il morale in qualunque momento. La lista comprende Stanlio e Ollio, The Millionaire e Tito e gli Alieni.

Midnight Classics

Ne abbiamo parlato a più riprese dei lungometraggi che fanno parte della collana Midnight Classics. Di seguito potete infatti trovare i migliori film horror del catalogo Koch Media, vale a dire Halloween Film Collection, La Mosca Film Collection e l’intramontabile Donnie Darko da poco uscito.

Cinema e Arte

I celebri artisti immortalati in moltissime intervisti dei migliori critici d’arte. Da Caravaggio a Dalì, passando da Bosch a Monet, non sono soltanto semplici artisti, ma uomini che hanno cambiato il modo di vedere l’arte. I migliori documentari selezionati sono Caravaggio – L’anima e il Sangue, Il Surrealismo e Monet.

Anime

Koch Media non ha certamente dimenticato le opere giapponesi, e in particolare i migliori anime da guardare durante il periodo natalizio. Potete infatti aggiudicarvi Maquia, Tokyo Magnitude 8.0 e La Tomba delle Lucciole.

Anime Vintage

Sono passati tantissimi anni dalla loro prima distribuzione, ma questi pezzi della storia non possono certo passare inosservati. Stiamo parlando di Anime Vintage, collezioni che hanno il sapore di vissuto, ma non hanno perso il proprio fascino. In questo caso, parliamo di Lupin III, Uomo Tigre – Il Campione e C’era una volta Pollon.

Il calcio e non solo

Moltissimi sono appassionati di uno degli sport più avvincenti di sempre, il cosiddetto calcio. Koch Media ha selezionato tre titoli di gran classe, che possono certamente impreziosire il periodo natalizio con racconti sulle stelle della Juventus e dell’Inter (ma non solo). La selezione comprende Bianconeri Juventus Story, Zanetti Story e Don’t Crack Under Pressure.

Passione Motori

Quanti di voi hanno passato la propria infanzia a guardare le gare di motori oppure film di questo genere? Niente paura, Koch Media ha selezionato per tutti voi Overdrive, Lauda e Ferrari 312B.

4K, spettacolo per gli occhi!

Il nuovo standard è sicuramente il 4K, che si avvicina maggiormente al foto-realismo più sfrenato. Ebbene, come meglio viziare la propria vista? Naturalmente con Planet Earth II, Michelangelo Infinito e San Pietro e le Basiliche Papali di Roma.

Serie TV

Il periodo natalizio è perfetto per guardare le migliori serie televisive presenti sul mercato. Di seguito potete trovare infatti Good Omens, Sherlock e Il Miracolo.

Gli Outsider

Siete desiderosi di passare il Natale con storie toccanti e piene di emozioni? Potete, infatti, acquistare Domani, La mia vita con John F. Donovan e Wish I Was Here.