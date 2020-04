Homecoming 2 si mostra nel suo teaser trailer!

Amazon ha annunciato una nuova stagione di una serie televisiva proprietaria, espandendo di fatto il catalogo di Amazon Prime Video. Si tratta di Homecoming 2, che si mostra nel suo primo teaser trailer, e debutterà a partire dal prossimo 22 maggio.

Homecoming 2, innanzitutto, avrà una nuova protagonista e soprattutto un nuovo mistero. La ragazza (interpretata da Janelle Monáe) si sveglia in un lago, priva di memoria, e non sa come sia arrivata lì, su una barca abbandonata. Dopo aver recuperato i sensi, la giovane si mette alla ricerca della sua identità, che la porta al Geist Group, la società che si occupa del misterioso progetto Homecoming.

In questa nuova stagione, inoltre, Stephan James interpreta nuovamente i panni di Walter Cruz, che sta cercando di costruirsi una vita a seguito dei traumi della guerra e dal precedente esperimento Homecoming. Il ragazzo si accorge di una nuova versione del progetto, ma non riesce a ricordare i dettagli, visti i traumi riportati.

Gli appassionati di questa serie ricorderanno sicuramente il ruolo di Hong Chau, che in questo caso riprende le vesti di Audrey Temple, l’impiegata del Geist. Audrey, inaspettatamente, diviene una delle figure di spicco della scala gerarchica del Geist. Come se non bastasse, al cast si uniscono il premio Oscar Chris Cooper (nei panni di Leonard Geist, l’eccentrico fondatore della società misteriosa), e il vincitore del premio Emmy Joan Cusack, che interpreta Francine Bunda.

Per quanto concerne gli addetti ai lavori, Homecoming 2 include al suo interno Eli Horowitz e Micah Bloomberg, vale a dire gli showrunner e produttori esecutivi della serie, che sono anche i creatori di un podcast su cui è basata la serie, chiamato Gimlet Media. Alla regia, invece, siede Kyle Patrick Alvarez, che ha svolto anche il lavoro da produttore esecutivo.

Insomma, appuntamento al prossimo 22 maggio con Homecoming 2. Seguiranno doverosi aggiornamenti a riguardo.