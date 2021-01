Homelander (Patriota), The Boys da Mafex

Homelander o meglio Patriota nella versione Italiana, si scaglia tra le fila delle prossime uscite Mafex di Medicom Toy, arrivata alla numero 151. Il personaggio è uno dei superoi/villain principali della serie The Boys disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

La figure verrà realizzata completamente in plastica e sarà alta circa 16 cm circa, con snodi e articolazioni di ultima generazione e proprio grazie a questi sarà possibile utilizzare parti intercambiabili e vari acessori inseriti all’interno della confezione. Ma vediamoli insieme:

The Boys è una serie televisiva statunitense attualmente arrivata alla seconda stagione e la terza in lavorazione, ideata da Eric Kripke in esclusiva per Amazon, basata sull’omonimo fumetto creato da Darick Robertson e Garth Ennis. La storia racconta di un gruppo di uomini antieroi che si ritrovano a lavorare insieme per la CIA con lo scopo di combattere i Super. Questo gruppo scapestrato di ragazzi sanno che in realtà i cosidetti “Eroi” non sono quello che danno a credere, ma individui che abusano dei loro poteri, capaci delle peggiori atrocità, e che vanno fermati ad ogni costo. Il gruppo di supereroi più famoso al mondo è capitanato da Patriota (Homelander) il capo dei Sette, il Super più forte del mondo; i cui poteri sono ispirati a Superman (super forza, volo, raggi laser dagli occhi, invulnerabilità).