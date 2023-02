Hot Toys ha recentemente aperto i preordini per due nuove action figure dedicate ai protagonisti del film Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Le Hot Toys di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Scott Lang e Hope van Dyne sono pronti per continuare le loro avventure nei panni di Ant-Man and the Wasp grazie alle nuove action figure da collezione in scala 1/6 targate Hot Toys.

Foto: ©Hot Toys via Sideshow

La figure di Ant-Man

La prima delle due figure che vogliamo presentarvi è quella basata sull’aspetto di Paul Rudd nei panni di Scott Lang/Ant-Man. Grazie alle immagini ufficiali è possibile apprezzare la grande cura riposta dai designer per la sua realizzazione, a partire dalla testa scolpita finemente e dotata di bulbi oculari movibili separatamente.

Foto: ©Hot Toys via Sideshow

La figure dedicata al personaggio di Ant-Man è alta circa 28 cm e vanta la presenza di circa 30 punti di snodo alle articolazione. Tra gli accessori trovano posto numerose mani aggiuntive, un volto aggiuntivo dotato di maschera, una piccola figure in miniatura di Wasp e infine uno stand espositivo dedicato.

La figure di Wasp

La figure di Wasp è anch’essa alta poco meno di 28 cm ed è dotata di circa 28 punti di snodo alle articolazioni. Come per l’altro personaggio appena presentato, anche la figure di Wasp include un volto aggiuntivo dotato di maschera, più mani intercambiabili, le ali mobili, una figure in miniatura di Ant-Man e infine un espositore.

Foto: ©Hot Toys via Sideshow

Prezzi e data di uscita delle nuove figure Hot Toys

Le figure da Ant-Man and the Wasp: Quantumania sono attualmente disponibili in preordine al prezzo di circa 265 euro. La loro distribuzione è prevista a partire dal mese di Aprile del 2024. Per ulteriori informazioni o immagini vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del distributore.

Vi ricordiamo inoltre che su Amazon potete trovare Ant-Man and the Wasp in versione 4K UHD.

