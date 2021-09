Hot Toys: arrivano Shang-Chi e Wenwu

A ridosso dell’uscita al cinema di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Sideshow e Hot Toys hanno annunciato le nuovissime figure di Shang-Chi e Wenwu, realizzate in scala 1/6 per la linea Television Masterpiece Series.

Le due figure saranno totalmente posabili con oltre 30 punti di snodo, verranno forniti di un apposito supporto snodabile fissato a una basetta che consentirà di poterli esporre e posare come nelle scene del film. Shang-Chi sarà alto 30 cm circa, mentre Wenwu 28 cm realizzati in plastica con abiti in tessuto. Ma andiamo a descriverli nel dettaglio:

Shang-Chi

Cinque coppie di mani intercambiabili

Una collana

Un bastone con effetti

Un supporto appositamente progettato con logo del film

Inoltre la doll includerà anche una serie di accessori aggiuntivi che saranno rivelati dopo l’uscita del film nelle sale.

» Shang-Chi è disponibile per l’acquisto online

Wenwu

Due coppie di mai

Cinque mani singole

Un paio di avambracci intercambiabili

Gli anelli appositamente dipinti con effetto riflettente luminoso

Un supporto appositamente progettato con logo del film

» Wanwu è disponibile per l’acquisto online

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli è il nuovo film targato Marvel Studios in uscita nella sale Italiane dal primo settembre 2021. Shang-Chi interpretato da Simu Liu, dovrà confrontarsi con il suo passato che pensava di essersi lasciato alle spalle, quando un giorno viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione chiamata “I Dieci Anelli”. Oltre a Simu Liu nel cast ci saranno: Awkwafina (Katy), Fala Chen (Jiang Li), Ronny Chieng (Jon Jon), Florian Munteanu (Razor Fist), Meng’er Zhang (Xialing), Michelle Yeoh (Jiang Nan), Tony Chiu-Wai Leung (Wenwu) e Benedict Wong (Wong).

Shang-Chi e Wanwu sono già in preordine da Sideshow al prezzo di 257,50 Euro ciascuna, con spedizione stimata nel periodo che va da Gennaio a Marzo 2023.

