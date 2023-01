Hot Toys, a distanza di diversi anni dalla precedente pubblicazione, ha presentato la nuova attesa action figure in scala 1/6 dedicata al personaggio di Bane dal film The Dark Knight Rises, capitolo della trilogia del Cavaliere Oscuro ad opera di Christopher Nolan.

L’Hot Toys di Bane da The Dark Knight Rises

Quest’anno si celebra il 100° anniversario della Warner Bros e, per l’occasione, Hot Toys ha deciso di rivisitare i personaggi della trilogia di The Dark Knight inserendo alcune funzionalità nuove e dettagli ancora più precisi. La figura di Bane è un’ottima rappresentazione dell’aspetto di Tom Hardy nel film. Il personaggio di Bane è caratterizzato da una forza fisica e una presenza imponente minacciosa, amplificata dalla sua maschera che gli copre il volto (che gli permette di respirare) e dalla sua voce profonda.La figure presenta un’impressionante testa scolpita con occhi mobili e una maschera dettagliatissima, nonché un corpo muscoloso con dettagli realistici, così da offrire un livello di dettaglio senza precedenti.

Foto: ©Hot Toys

La figura, alta poco più di 12 pollici e con 20 punti di articolazione, include diverse mani intercambiabili, occhi mobili e un accessorio per il cappuccio di Batman rotto. Ciò significa che è possibile ricreare alcune delle scene più iconiche del film, come quando Bane affronta Batman nella trappola delle fogne sotterranee. Inoltre, la figura include una giacca rimovibile e una base espositiva per mostrare la figura nella sua interezza.

Foto: ©Hot Toys

Per i fan di The Dark Knight e i collezionisti di figure, questa figura di Bane è un’occasione imperdibile per aggiungere un pezzo iconico della trilogia nella propria collezione. La figura offre una gamma di funzionalità e dettagli realistici che la rendono un’esperienza di collezionismo emozionante e appagante. Dunque, se siete fan del franchise, non perdetevi l’occasione di aggiungere questo villain iconico nella vostra collezione!

Data di uscita e prezzo

L’action figure Hot Toys di Bane da The Dark Knight Rises è attualmente preordinabile sul sito Sideshow al prezzo di circa 300 dollari. La sua distribuzione è prevista tra il primo e il secondo trimestre del 2024.

Foto: ©Hot Toys

Per maggiori informazioni o immagini, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto e, nell’attesa della sua uscita, vi informiamo che su Amazon è possibile acquistare il cofanetto della trilogia di Christopher Nolan dedicata al Cavaliere Oscuro in edizione Home Video Blu-ray.

Qualche informazione sul personaggio

Bane è senza dubbio uno dei personaggi più iconici e complessi del film The Dark Knight Rises di Christopher Nolan. Interpretato da Tom Hardy, Bane rappresenta una minaccia per il Cavaliere Oscuro, Batman, e per la città di Gotham, e viene introdotto come un terrorista mascherato e leader di un gruppo paramilitare intento a liberare la città di Gotham dal dominio del crimine. Usa la sua intelligenza e il suo carisma per conquistare il supporto della popolazione di Gotham, presentandosi come un liberatore dalle oppressioni delle autorità. Il suo discorso sulla “libertà dalle catene” è un punto di forza del personaggio, nonché una delle scene più memorabili del film. Tuttavia, ben presto ci si renderà conto che Bane ha un piano più oscuro e ambizioso, distruggere la città e Batman.