Hot Toys è lieta di annunciare una nuova proposta dedicata all’universo Star Wars. Scopriamo insieme le nuove immagini e informazioni dedicate all’imminente uscita di Darth Vader in scala 1/6 dalla serie Tv Star Wars Obi-Wan Kenobi!

Hot Toys Darth Vader

Foto: ©Hot Toys

La nuova proposta Hot Toys, dedicata a Darth Vader, raffigura il personaggio subito dopo la brutale battaglia con Obi-Wan Kenob. Infatti, come possiamo vedere dalle immagini ufficiali, il personaggio da collezione è meticolosamente realizzato con un elmo danneggiato in battaglia. Queste rende di fatto visibile la testa sfregiata di Anakin Skywalker.

Tra le caratteristiche tecniche, quest’ultima è dotata di bulbo oculare rotante, che consente di fatto di posizionare lo sguardo in base all’esigenze dell’utente. E poi ancora, presente anche il pannello di controllo del torace danneggiato in battaglia, la cintura illuminata a LED, la spada laser illuminata a LED e una spada laser intercambiabile che emula l’arma in movimento. Ik tutto viene proposto insieme a una base rocciosa (in esclusiva per la versione Deluxe)! La funzione di illuminazione è gestita tramite alimentazione USB (il cavo di collegamento USB non è incluso).

Foto: ©Hot Toys

Qualche caratteristica tecnica in più

Come per le atre proposte della linea, Hot Toys propone questa nuova versione di Darth Vader in scala 1/6. Infatti, l’altezza complessiva della figure si aggira intorno ai 35 cm. Dal punto di vista della posabilità, la figure è dotata di 30 punti di snodo alle articolazioni. Questo consente la sua esposizione in collezione sia in pose museali sia in posa action.

Prezzo e data di uscita

Darth Vader in scala 1/6, dalla serie Tv Star Wars Obi-Wan Kenobi, è attualmente in prenotazione al prezzo di partenza di circa 300 dollari per la versione standard fino a circa 335 dollari per quella Deluxe. La distribuzione della figure è prevista a partire dal mese di ottobre 2023.

Foto: ©Hot Toys

Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

Nell’attesa di scoprire le nuove proposte di casa Hot Toys, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti.

Se siete collezionisti Hot Toys, ecco per voi una selezioni di prodotti dedicati all’universo Star Wars.