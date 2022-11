Hot Toys ha aperto i preordini per una nuova action figure dedicata al personaggio di Groot direttamente basata dai cortometraggi I am Groot presenti attualmente sulla piattaforma streaming Disney Plus. Scopriamo insieme maggiori dettagli su questo nuovo prodotto da collezione.

L’action figure di Groot da Hot Toys

Direttamente basata sui cortometraggi I Am Groot dei Marvel Studios, la nuova action figure Hot Toys è letteralmente adorabile e ricca di dettagli. Il personaggio, come possiamo vedere dalle immagini ufficiali, è stato abilmente raffigurato dai designer dell’azienda e viene proposto ricco di parti aggiuntive così da renderlo unico nel suo genere.

Foto: ©Hot Toys

Tra gli accessori troviamo infatti, ad esempio, le fette di cetriolo da apporre sugli occhi di Groot per ottenere il massimo del relax, oppure ancora il disegno di Groot della famiglia dei Guardiani della Galassia. E, sappiatelo, queste caratteristiche sono soltanto alcune delle cose che questa nuova proposta Hot Toys è in grado di offrire.

Gli aspetti tecnici

Dal punto di vista tecnico, l’action figure raffigurante Groot è alta circa 26 cm e vanta la presenza di 15 snodi alle articolazioni che permettono la massima espressio espositiva da parte del collezionista. Sotto questo punto di vista, siamo certi che nuova nuova proposta sarà parecchio divertente!

Tra gli accessori presenti nella confezione troviamo inoltre una serie di mani aggiuntive con differenti aperture, alcuni germogli applicabili sul personaggio e una serie di costumi che definire divertenti è dire poco. Sappiate inoltre che il personaggio viene proposto in due differenti versioni, una standard e un’altra Deluxe. Quest’ultima, ovviamente, ha al suo interno alcuni componenti non presenti nella versione più economica. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al sito del distributore.

Foto: ©Hot Toys

Data di uscita e prezzi della nuova Hot Toys

Il Groot standard di Hot Toys viene proposto al prezzo di 219 dollari mentre la versione Deluxe ha un prezzo maggiorato di 275 dollari. La distribuzione dell’action figure è poi prevista tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

