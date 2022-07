Farò quello che devo. Queste parole vi ricordano qualosa? Ebbene sì, Hot Toys ha finalmente annunciato la nuova action figure dedicata a Obi-Wan Kenobi, direttamente dalla serie tv presente sulla piattaforma streaming Disney+. Pertanto, scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova proposta tutta da collezionare!

L’action figure di Obi-Wan Kenobi da Hot Toys

Foto: ©Hot Toys

L’action figure di Obi-Wan Kenobi presentata da Hot Toys rende omaggio a l’ex Maestro Jedi, Obi-Wan Kenobi, impegnato ad affrontare Darth Vader e l’ira dell’Impero… Questa nuova proposta è realizzata in scala 1/6 per la prolifica serie DX, per un’altezza di circa 30,5 cm, ed è dotata di oltre 30 punti di articolazione.

Dalle immagini ufficiali possiamo vedere come il personaggio da collezione di Star Wars sia meticolosamente realizzato. Il prodotto vanta la presenza di una testa scolpita di nuova concezione, con funzione di rotazione del bulbo oculare che consente di posizionare gli occhi a proprio piacimento. La figure è inoltre dotata di abito Jedi in vero tessuto e molti accessori extra.

Gli accessori

Foto: ©Hot Toys

Nello specifico, tra gli accessori troviamo spada laser illuminata a LED, una lama intercambiabile per spada laser che emula l’arma in movimento, una pistola blaster, un LO- Droide LA59, un binocolo, un oloproiettore, una miniatura dell’ologramma Bail Organa e una base di diorama roccioso su cui ricreare la resa dei conti di Obi-Wan con Darth Vader! Presenti nel set anche una serie di mani aggiuntive.

Data di uscita e prezzo

Disponibile per il preordine solo per un periodo di tempo limitato, l’action figure di Obi-Wan Kenobi da Hot Toys è attualmente disponibile in preordine al prezzo di 297,80 euro sul sito Sideshow. La sua distribuzione è invece prevista a partire dal mese di ottobre del 2023. Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto e nel caso vogliate approfondire la conoscenza del personaggio, ecco la lettura che fa al caso vostro!