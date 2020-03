Hot Toys: Sconti del 30% su Zavvi su figures in edizione limitata

Se volete avvicinarvi al mondo del collezionismo con il vostro primo pezzo “importante” vi proponiamo una selezione di incredibili action figure prodotte dall’azienda Hot Toys. Si tratta di prodotti in edizione limitata che sul sito Zavvi sono in sconto del 30% con il codice HOTTOYS in fase di checkout.

Iron Man MK L (Infinity War)

E’ l’armatura ultra tecnologica che Tony Stark utilizza per la prima volta in Avengers: Infinity War, è composta da particelle nano tecnologiche che fuoriescono direttamente dal reattore Ark. L’armatura è in grado di creare armamenti a piacere e anche la figure è dotata di numerosi accessori.

Iron Man MK VI (Neon Tech)

L’armatura Neon Tech, basata sull’armatura MK VI vista in Iron Man 2 e Avengers è una edizione speciale con colori inediti la cui caratteristica principale è quella di possedere una particolare pittura luminescente gialla che reagisce alla luce dando un effetto neon.

Stan Lee (GOTG vol.2)

Papà dei Comics americani e del mondo Marvel è stato anche uno dei personaggi ad apparire in tantissimi film di adattamenti delle sue creazioni. Le sue apparizioni (cameo) erano sempre caratterizzate da gag di pochi secondi e quella che vediamo in Guardiani della Galassia vol. 2 riguardava Stan Lee cosmonauta durante un simpatico dialogo con gli Osservatori.

Newt Scamander

Newt Scamander è il protagonista della nuova sagafantasy Animali Fantastici che funge da prequel ad Harry Potter. La figure ha un corpo vestito di abiti in tessuto ed è corredata di numerosi accessori.

Gellert Grindelwald

Potremmo dire che Voldemort sta ad Harry Potter come Grindelwald sta a Newt. La figure è dotata di abiti in stoffa e possiede numerose parti e accessori intercambiabili.

Boba Fett (Animation Version)

I collezionisti più attenti ricorderanno questa particolare versione di Boba Fett apparsa per la prima volta nel corto animato The Star Wars Holiday del 1978.

