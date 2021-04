Hot Toys, le novità dal Sideshow Micro Con

Con la pandemia ancora in corsa per molte aziende del settore è ancora difficile realizzare eventi dal vivo, Sideshow non si è data per vinta e in occasione del Sideshow Micro Con ha voluto presenziare in veste di distributore le ultime novità di Hot Toys, l’azienda produttrice di Action Doll più famosa tra tutte quelle presenti sul mercato. Durante l’evento sono stati mostrati i prototipi di tantissimi prodotti già annunciati e ordinabili ma anche alcune novità mostrate per la prima volta dal vivo. Sono tutte figure posabili realizzate in scala 1/6 con abiti in tessuto, in plastica o addirittura metallo.

Marvel

Le novità Hot Toys per l’universo Marvel riguardano il Marvel Cinematic Universe, i videogiochi e i fumetti. Erano presenti per l’occasione le nuovissime doll di Black Widow e Taskmaster tratti dal prossimo film dedicato proprio a Vedova Nera, queste ultime non sono ancora state annunciate ufficialmente ma erano già state mostrate nei mesi scorsi sempre in occasione di aventi simili. Tra le proposte vi era anche la nuovissima figure dedicata al classico Iron Man dei fumetti, annunciata pochi giorni fa per la linea The Origins Collection. Dal videogioco Marvel’s Spiderman: Miles Morales vediamo esposte due action doll, la prima è quella ispirata alla skin giocabile chiamata 2020 Suit mentre la seconda, novità mostrata per la prima volta è la figure ispirata alla skin Bodega Cat Suit.

Star Wars

Molto probabilmente Star Wars, grazie alla serie televisiva The Mandalorian, è il brand che ha permesso di vedere più novità tra tutti. Oltre al mitico Mando e Grogu nel pod erano presenti Boba Fett (in versione con e senza armatura), Bo-Katan Kryze, il Dark Trooper, il predatore Tusken, lo Scout Trooper in sella alla speeder bike, il Mandalorian della Death Watch e per finire, il temibile Moff Gideon.

