Hot Wheels ci offre un nuovo sguardo alla Batmobile

Qualche giorno fa riportavamo sia una nuova immagine di Robert Pattinson nei panni di Batman che della Batmobile proveniente dal materiale promozionale dei gadget e giocattoli targati Hot Wheels. A pochissimi giorni di distanza un utente ha messo le mani proprio su uno dei modellini Hot Wheels della nuova Batmobile e ha realizzato alcune foto in alta definizione che ci mostrano qualche dettaglio in più del nuovo veicolo del Cavaliere Oscuro.

La Batmobile Hot Wheels

Ed eccolo qui il (piccolo, almeno per il momento) bolide un po’ più da vicino:

Apparsa per la prima volta nelle pagine di Batman #5, e poi sulla copertina di Batman #20, la Batmobile è diventata subito uno degli elementi che da lì in poi avrebbero contraddistinto il Cavaliere Oscuro nelle sue avventure a fumetti e non solo visto che la sua auto avrà delle trasposizioni cinematografiche, nei due serial per il cinema di metà anni ’40 fino alle più complesse “sperimentazioni” meccaniche della serie TV degli anni ’60 e dei più moderni film.

Lo scorso marzo era stata rivelata la nuova Batmobile, quella che Robert Pattinson guiderà nel prossimo attesissimo The Batman di Matt Reeves, che vi mostriamo nuovamente:

Recuperate il nostro articolo speciale sulle migliori Batmobili di sempre.

The Batman, il film

The Batman è attualmente previsto nelle sale il 4 marzo 2022.

Il regista Matt Reeves aveva confermato durante il DC FanDome dello scorso agosto che era stato girato appena il 25% di The Batman pur mostrando un trailer che aveva esaltato i fan e distrutto i record di visualizzazioni.

Ve lo riproponiamo qui:

Parlando di The Batman, Matt Reeves ha confermato che mentre gli eventi del film si svolgono nel secondo anno di attività di Bruce Wayne nei panni di Batman, interpretato come ben sappiamo da Robert Pattinson, la serie TV, ancora senza un titolo, si svolgerà durante il primo anno di attività di Batman.

Protagonista della serie sarà un poliziotto che proviene da una famiglia che per generazioni ha prodotto poliziotti per Gotham City. Il regista ha sottolineato come anche per la serie TV il filo conduttore, tematicamente parlando, sarà la corruzione e quindi vedremo come il Dipartimento di Polizia vivrà l’arrivo di un vigilante in città. Non è stato specificato se il poliziotto protagonista si allineerà con Batman oppure sarà costretto a sfuggirvi.

Reeves ha poi spiegato come la corruzione a Gotham è un tarlo che affligge tutto il sistema e per questo la gente comune accoglierà le gesta di Batman in maniera ambivalente.

Per The Batman di cui Reeves ha snocciolato delle interessanti fonti di ispirazione sia cinematografiche che fumettistiche.

Il regista ha infatti citato 3 grandi classici polizieschi degli anni ’70: Chinatown, Taxi Driver e The French Connection. Ancora più interessante, e soprattutto assolutamente non scontato, invece il fumetto citato dal regista: Ego di Darwyn Cooke.