Transformer completamente snodabili e realizzati con elementi di pregio: arriva Hound - Transformers Masterpiece - MP47 di TakaraTomy

Chi non conosce i mitici robottoni anni 80 conosciuti con il nome di Transformers? I più famosi sono sicuramente quelli della Generation One, ovvero la prima serie arrivata con Optimus Prime ( in Italia Commander ) capo degli Autobots ( Autorobot ) pronti a scontrarsi con Megatron e la sua fazione denominata Decepticon ( Distructor ).

Hasbro proprietaria dei diritti dei nostri robot preferiti da un po di anni, grazie alla collaborazione con TakaraTomy, sta realizzando delle action figure trasformabili ispirate proprio alla loro controparte animata in tutto e per tutto. Come ultima uscita segnalata da un po di tempo troviamo il modello dedicato al personaggio di Hound ( da noi conosciuto come Canguro ).

Questa linea di figure è realizzata completamente in plastica di qualità molto elevata ed è caratterizzata un livello di posabilità davvero elevato. I modelli sono completamente snodabili e si possono trasformare nella loro controparte veicolare ( in questo caso una Jeep ). Purtroppo la trasformazione non è intuitiva come si può credere paragonandoli con i vecchi giocattoli anni 80 che avevamo da bambini. In questo caso bisogna munirsi di molta pazienza e istruzioni alla mano ( completamente in Giapponese ), seguirle passo dopo passo per non rischiare di rompere il robot.

Nella confezione si potranno trovare moltissimi elementi extra tra cui: il personaggio di Spike, un’ologramma di una persona seduta per poterlo mettere nella postazione di guida, due visi intercambiabili, una pistola, un lancia razzi, una capotta removibile, i 2 specchietti, la ruota di scorta, una tanica di benzina e molto altro.

Anche in questo caso come tutti i precedenti robot di questa linea, vengono realizzati in scala in modo da mantenere le proporzioni viste in televisione nel cartone animato.

Hound MP47 uscirà nel mercato Giapponese a Dicembre 2019 al prezzo di 18.000 Yen.