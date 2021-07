House of Gucci: trailer di lancio per il film di Ridley Scott

MGM ha pubblicato il primo trailer di lancio e una serie di poster che mostrano i personaggi principali che daranno vita alle drammatiche e talvolta anche criminali vicende che andranno a costituire il nucleo fondamentale della narrazione di House of Gucci, il nuovo film in uscita del regista Ridley Scott (acquistate la collezione Alien – Quadrilogia qui su Amazon). House of Gucci vede, fra gli altri, la presenza di Lady Gaga e Adam Driver, che interpretano Maurizio Gucci, l’ex capo della casa di moda Gucci, e Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci.

House of Gucci: trailer, immagini e sinossi

Il film è ispirato

alla scioccante storia vera dell’impero di famiglia dietro la casa di moda italiana di Gucci. Attraverso tre decenni di amore, tradimento, decadenza, vendetta e infine omicidio, vediamo cosa significa un nome, quanto vale e fino a che punto una famiglia si spingerà per il controllo.

La pellicola si concentrerà dunque in modo particolare sugli eventi che ruotano intorno all’assassinio del nipote di Guccio Gucci, Maurizio. Patrizia Reggiani è stata processata e condannata per aver orchestrato l’omicidio di Maurizio Gucci nel 1995, in seguito al fatto che lui l’ha lasciata per una donna più giovane. La donna ha trascorso in prigione 17 anni, e lì si è guadagnata il soprannome di Vedova Nera, prima di essere rilasciata nel 2016.

Il film vede anche la presenza di Jared Leto, che è del tutto irriconoscibile, nei panni di Paolo Gucci.

Il film è interpretato anche da Al Pacino, che interpreta Aldo Gucci.

Jeremy Irons veste invece i panni di Rodolf Gucci.

Gli altri interpreti di House of Gucci sono Jack Huston come Domenico De Sole, Reeve Carney come Tom Ford, Salma Hayek nel ruolo di Giuseppina Auiremma, Camille Cottin come Paola Franchi, Mădălina Diana Ghenea nella parte di Sophia Loren, Mehdi Nebbou come Said e Miloud Mourad Benamara nel ruolo di Omar.

Qui di seguito, ecco il trailer di lancio di House of Gucci:

Il film è basato sul romanzo del 2001 di Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, House of Gucci verrà proiettato uscirà nelle sale cinematografiche dal 24 novembre.