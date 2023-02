Il grande successo ottenuto dalla prima stagione ha convinto HBO a rinnovare House of the Dragon, spinoff/prequel di Game of Thrones, per una seconda. I lavori sono già iniziati, ma non è stata ancora annunciata una precisa finestra di lancio. A stuzzicare i fan ci ha pensato Casey Bloys, CEO content di HBO e HBO Max, ipotizzando un’uscita nell’estate del 2024.

Funko Pop House of the Dragon

House of the Dragon 2 arriverà nel 2024?

Non penso che la seconda stagione sarà eleggibile per gli Emmy 2024. Al momento stiamo lavorando a diversi show di Game of Thrones e, ovviamente, il processo richiede molto tempo. Non sono contrario alla quantità di serie tv in sviluppo. Probabilmente c’è un limite naturale al numero di fan che le vogliono, ma sono aperto alle proposte, purché siano delle buone sceneggiature e delle belle serie.

Considerando come il periodo di ammissione agli Emmy termini il 31 maggio 2024 è molto probabile come la nuova stagione possa arrivare soltanto in estate. House of the Dragon, basato sul romanzo Fuoco e Sangue, è ambientato ben 200 anni prima gli avvenimenti narrati in Game of Thrones. La serie segue la guerra civile dei Targaryen tra i fratelli Ageon II e Rhaenyra, che combatterono per il trono dopo la morte del loro padre Viserys I. La premiere della prima stagione, uscita nell’agosto dello scorso anno, è stata vista da oltre 20 milioni di spettatori, segnando un record per HBO.

Tra i protagonisti di House of the Dragon troviamo Paddy Considine nei panni di King Viserys I Targaryen e Matt Smith in quelli del principe Daemon Targaryen. Completano il cast Olivia Cooke come Alicent Hightower, Emma Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen e Steve Toussaint nei panni Lord Corlys Velaryon.