House Of The Dragon Episodio 3 inizia dopo un salto temporale di 3 anni in cui la è andata avanti la guerra nelle Stepstones contro il Nutrigranchi e re Viserys Targaryen si è sposato con Alicent Hightower, con la quale ha avuto due figli: Aegon, di circa due anni, e un secondo in arrivo. Naturalmente, trattandosi di media diversi, House Of The Dragon Episodio 3 ha delle differenze con il libro Fuoco e Sangue (potete acquistarlo qui su Amazon) su cui si basa questa serie prequel/spin-off del Trono di Spade. Come abbiamo già fatto per il primo e per il secondo episodio della serie, in questo articolo abbiamo raccolto le differenze principali fra House Of The Dragon Episodio 3 e il libro scritto da George R. R. Martin.

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su House of the Dragon, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

House Of The Dragon Episodio 3: le differenze con il libro

Jason e Tyland Lannister

Casa Lannister godeva di un certo prestigio ben prima degli eventi narrati nel Trono di Spade. In House of the Dragon abbiamo visto due esponenti di questa illustre e facoltosa casata: i gemelli Jason e Tyland Lannister. Questi due personaggi sono presenti in Fuoco e Sangue e anche lì viene detto che sono gemelli. Tuttavia, non è mai specificato che siano gemelli identici.

Abbiamo poi visto Jason Lannister proporsi a re Viserys come marito per la sua primogenita Rhaenyra durante una battuta di caccia, mentre nel libro la proposta avviene durante un banchetto tenutosi a Castel Granito.

Recuperate il nostro articolo Cosa racconta la sigla di House of the Dragon?

Scene mancanti: la battuta di caccia e il sogno di Viserys

Iniziamo subito con il dire che nel libro Fuoco e Sangue Martin non menziona alcuna battuta di caccia, per cui quelle scene non sono presenti. Allo stesso modo, nel libro non si fa alcuna menzione del fatto che Rhaenyra abbia mai incontrato un cinghiale e un cervo bianco.

Un’altra aggiunta che non è affatto presente nel libro è la menzione del sogno di Viserys, che, per questo, ricorda la profezia che il re ha svelato a sua figlia. In questo sogno, il re aveva visto un suo erede maschio portare la corona di Aegon il Conquistatore. A causa di questo sogno, che divenne una vera e propria ossessione per re Viserys, ha costretto la sua defunta moglie a partorire molte volte, anche le se gravidanze non andavano mai a buon fine, fino a causarne la morte. Anche se il re ha sempre intenzione di tramandare il Trono di Spade a sua figlia Rhaenyra, la nascita del suo tanto agognato figlio maschio potrebbe mettere in crisi la posizione della giovane principessa.

Il matrimonio di Rhaenyra

In House Of The Dragon Episodio 3 abbiamo visto come re Viserys cerchi di convincere Rhaenyra a sposarsi con modi gentili, suggerendole anche di scegliere lei stessa chi vorrà sposare. In realtà, però, le cose sono andate molto diversamente. Nel libro, infatti, Viserys minacciò sua figlia: se si fosse rifiutata di sposarsi, l’avrebbe sostituita con Aegon come erede al Trono di Spade.

Anche per cercare di evitare eventuali conflitti fra i due fratelli e per consolidare ulteriormente la posizione di Casa Targaryen come unica e sola al potere in tutto Westeros, Otto Hightower, padre della regina Alicent e nonno del piccolo Aegon, suggerisce a Viserys di promettere in sposi i fratelli Rhaenyra e Aegon. Ebbene, questa proposta è comunque presente nel libro, ma non proviene da Otto: a consigliare al re di far sposare fra di loro i due fratelli è la regina Alicent. Inoltre, nella puntata Lyonel Strong consiglia invece al re di prendere in considerazione Laenor Velaryon come marito di Rhaenyra. In Fuoco e Sangue, invece, furono il consiglio e il re stesso a decidere che Laenor fosse la scelta migliore.

Recuperate il nostro articolo I 7 eventi più importanti accaduti prima di House of the Dragon

La Guerra nelle Stepstones

Anche per quanto riguarda lo svolgimento della Guerra nelle Stepstones, possiamo riscontrare alcune differenze rispetto al libro scritto da Martin. Iniziamo subito con il dire che Viserys ha sostenuto fin dall’inizio l’idea di combattere contro la Triarchia, e, quando ha offerto il suo aiuto a suo fratello minore Daemon, quest’ultimo non lo rifiutò. Inoltre, nei libri nessuno si è mai lamentato che Corlys e Daemon abbiano trascinato la Corona in guerra, e non si fa menzione nemmeno dell’alterco fra Laenor e Corlys Velaryon.

In Fuoco e Sangue, Daemon uccide Craghas Drahar decapitandolo, non tagliandolo a metà. Anche nel libro, come in House Of The Dragon Episodio 3, il modo in cui Daemon uccide il Nutrigranchi è l’unico dettaglio fornito sul loro scontro. Infine, non esiste un’isola chiamata Dwarfstone nello Stepstones.

Recuperate il nostro articolo Tutti i draghi di House of the Dragon

I primi 3 episodi di House of the Dragon sono già disponibili in Italia in V.O. sottotitolati in esclusiva su Sky e in streaming on demand solo su NOW TV in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, mentre i nuovi episodi saranno messi in onda ogni lunedì per altre 7 settimane, e dal 29 agosto saranno disponibili anche gli episodi doppiati in italiano. Su queste pagine trovate la nostra recensione in anteprima dei primi 6 episodi della serie. Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare NOW TV Stick con i primi 3 mesi a scelta fra Cinema oppure Entertainment direttamente qui su Amazon.