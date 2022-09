Il quarto episodio di House of the Dragon si apre con la fine della guerra nelle Stepstones ma i nuovi assetti socio-politici che questa ha portato gravano nuovamente su Re Viserys Targaryen e sull’erede al trono Rhaenyra ancora poco. Fra profezie, pozioni e lotta ancora apertissima per l’egemonia nei Westeros rivisitiamo insieme House of the Dragon Episodio 4 – King of the Narrow Sea.



ATTENZIONE IL SEGUENTE ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL QUARTO EPISODIO DI HOUSE OF THE DRAGON

Profezie, pozioni, e altre 2 curiosità su House of the Dragon Episodio 4

Il ritorno di Daemon e un piccolo salto temporale

Rispetto agli eventi e all’incredibile cliffhanger di House of the Dragon Episodio 3, gli eventi del quarto episodio sono ambientati circa un anno dopo. Almeno è quello che traspare da un dialogo fra Rhaenyra e Daemon, tornato vincitore dalle Stepstones avendo sbaragliato i pirati e le forze della Triarchia. La campagna nelle Stepstones pare aver recato grande prestigio a Daemon che infatti si è guadagnato l’appellativo di Re del Mare Stretto (King of the Narrow Sea come recita il titolo dell’episodio).

House of the Dragon

Inizialmente stranamente deferente nei confronti di suo fratello, Re Viserys, Daemon punta nuovamente ad insidiare la giovane nipote Rhaenyra, che sin dal primo episodio è stata affascinata dallo zio. Cogliendo l’insoddisfazione della ragazza, Daemon la instrada ai piaceri del sesso, non più una attività atta solo alla riproduzione e al perpetrare la dinastia dei Targaryen. Il piano di Daemon tuttavia è più contorto di quello che inizialmente sembri: con audacia infatti torna alla carica chiedendo la mano della nipote al fratello ricevendo ovviamente un secco no vista la grave situazione di imbarazzo in cui ha messo l’erede al trono avvistata nei bassifondi della città e soprattutto in una casa di piacere. Quale sarà il futuro del Re del Mare Stretto nuovamente ripudiato?

I pretendenti di Rhaenyra

House of the Dragon Episodio 4 si apre con Rhaenyra lontana da Approdo del Re. La principessa erede al trono è infatti stata spedita in un vero e proprio tour dei Sette Regni alla ricerca di un partito che più le aggradi. Fra coloro che si presentano al suo cospetto c’è anche il giovanissimo Samwell Blackwood di Casa Blackwood. Inizialmente canzonato, Casa Blackwood si fregia di discendere dai Primi Uomini, il giovane Samwell mostra sicurezza e addirittura audacia quando scoppia un alterco con un altro pretendente.

L’episodio indugia sul giovane Samwell perché sarà proprio lui a guidare Casa Blackwood durante la Danza dei Draghi schierandosi proprio al fianco di Rhaenyra. Sarà curioso vedere se in futuro il rifiuto incassato ora da Samwell verrà menzionato quando da adulto giurerà fedeltà a Rhaenyra.

Re Viserys e la profezia legata a Catspaw

Quando Re Viserys viene informato delle notti brave di Rhaenyra ovviamente è sgomento e incredulo. Dopo aver sentito la versione dei fatti di Daemon, che non nega di aver usurpato la virtù della principessa, e quella di Rhaenyra stessa tramite la moglie Alicent, il Re chiama a colloquio la figlia. Ancora una volta per tutto l’episodio, Re Viserys viene dipinto come un sovrano facilmente manovrabile, debole e schiavo dell’alcol soverchiato dalle questioni stato.

Targaryen in House of the Dragon

Nella parte finale dell’episodio invece, ancora una volta, Viserys sorprende nuovamente gli spettatori rassicurando con veemenza Rhaenyra sulla sua decisione di nominarla erede al Trono. Viserys utilizza il pugnale Catspaw, già visto nel primo episodio, mostrando alla figlia alcune incisioni sulla lama opera dei pirocineti di Valyria. La lama rece una profezia che recita grossomodo: “Dal mio sangue nascerà il principe che fu promesso e sue saranno le cronache del ghiaccio e del fuoco”.

Questa nuova profezia non solo sembra ricollegarsi al sogno Aegon così come descritto da Viserys sempre in House of the Dragon Episodio 1 ma anche a quella di Melisandre, la Donna Rossa, che nella seconda stagione de Il Trono di Spade ricollega il Principe che Fu Promesso alla venuta del Signore della Luce e alla salvezza dei suoi seguaci dalla grande oscurità. Inizialmente Melisandre ritiene che questo Principe sia Stannis Baratheon per poi individuarlo nel redivivo Jon Snow ed infine in Daenerys adducendo come motivazione che, in valyriano antico, la parola principe era di genere neutro.

La profezia in realtà è usata da Re Viserys per convincere ancora una volta Rhaenyra dell’importanza del ruolo che gli è stato conferito: non si tratta solo di meri giochi politici, di ricchezza e potere. I Targaryen devo compiere un destino. Rhaenyra sembra aver finalmente capito tant’è che pare accettare la proposta del padre di sposare Laenor Valeryon.

La pozione consegnata a Rhaenyra

Rhaenyra si guarda bene dal dire al padre che effettivamente la sua virtù non è più intatta tuttavia Re Viserys sembra condividere le rimostranze della figlia ma fino ad un certo punto. Se da un lato le ribadisce la sua fiducia dall’altro non esita a farle recapitare, tramite Maester Mellos, una pozione in grado di far sparire qualsiasi “conseguenza indesiderata” della notte brava. Si tratta di Moon Tea, un rimendio comunemente usato in tutto Westeros per prevenire o abortire gravidanze indesiderate.

Non si tratta di un gesto dettato dal semplice amore paterno. Re Viserys non si fida della figlia ma ha deciso di non rimuoverla come erede al Trono e per questo deve fare qualsiasi cosa in suo potere per preservare la sua reputazione tant’è che arriva anche, clamorosamente, a rimuovere dalla carica di Primo Cavaliere Otto Hightower unico “testimone” della notte brava di Rhaenyra.

