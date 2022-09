Il sesto episodio di House of the Dragon ci fa fare un nuovo, sostanzioso, salto temporale non solo presentandoci delle nuove Alicent e Rhaenyra ma anche nuovi e più pericolosi scenari che sembrano presagire quello scontro fratricida chiamato Danza dei Draghi. Fra figli, gelosie, draghi e castelli maledetti rivisitiamo insieme House of the Dragon Episodio 6 – The Princess and the Queen.

Recuperate la nostra recensione in anteprima: Un racconto epico marchiato a fuoco: la recensione di House of the Dragon [Anteprima]

ATTENZIONE IL SEGUENTE ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL SESTO EPISODIO DI HOUSE OF THE DRAGON

Figli, castelli maledetti e altre 2 curiosità su House of the Dragon Episodio 6

Le nuove Alicent e Rhaenyra

House of the Dragon Episodio 6 – The Princess and the Queen si apre con un nuovo importante salto temporale. Dalle “nozze verdi” che avevano chiuso House of the Dragon Episodio 5 a questo sesto episodio infatti sono passati ben 10 anni. Ad accoglierci però è una scena ben precisa: il parto del terzogenito di Rhaenyra, Joffrey. Veniamo così introdotti alle nuove, oramai adulte, Alicent e Rhaenyra interpretate da Olivia Cooke e Emma D’Arcy. Il loro rapporto è irrimediabilmente deteriorato, quasi quanto la salute di Re Viserys Targaryen, e al centro dei loro giochi di palazzo c’è ovviamente la successione al Trono di Spade e il futuro dei molti figli che le due hanno dato alla luce.

Non è l’unico grosso cambiamento di cui veniamo a conoscenza. Ritroviamo infatti Daemon a fianco della moglie Laenor, la figlia di Corlys Velaryon, a Pentos, con le loro figlie gemelle, Rhaena e Baela, e un terzo figlio in arrivo. Proprio lì viene offerta a Daemon una signoria in cambio del suo aiuto contro la rinvigorita Triarchia: nuovi venti di guerra spirano infatti dalle Stepstones.

Bastardi o legittimi eredi?

Il sesto episodi di presenta i numerosi figli di Alicent e Rhaenyra. Quelli di Alicent da un lato ovvero il borioso Aegon e il remissivo Aemond, vittima di bullismo, e Helaena. E quelli di Rhaenyra dall’altro ovvero il neonato Joffrey, Lucerys e Jacaerys. I ragazzi non vanno molto d’accordo (Helaena parlando con la madre a tal proposito farà un velato riferimento ad un grave infortunio che il fratello Aemond subirà a causa di Jacaerys) fra di loro ma il pomo della discordia è ben altro: la patenità dei figli di Rhaenyra che non hanno nessun connotato somatico tipico degli Targaryen o dei Velaryon, uno su tutti i capelli bianchi. È evidente come Rhaenyra e Leanor abbiano mantenuto fede al loro patto e la Principessa abbia trovato conforto nelle braccia di Harwin Strong.

Quando la situazione precipita, con Strong e Criston Cole che vengono alle mani, Alicent approfitta per cercare di screditare Rhaenyra nei confronti di Viserys il quale però non pare accettare l’evidenza. Di diverso avviso sarà il Primo Cavaliere Lyonel Strong che cerca immediatamente di disinnescare l’esplosiva situazione dimettendosi dall’incarico, umiliato dalle voci su suo figlio e Rhaenyra. Viserys rifiuta ma consente a Lyonel e a suo figlio Harwin di recarsi ad Harrenhal. Tuttavia Alicent dimostra ancora una volta la sua ingenuità diventando una pedina in giochi di potere più grandi di lei innescando un’arma letale: Larys Strong.

Roccia del Drago e Harrenhal

Rhaenyra prova il tutto per tutto e propone ad Alicent un matrimonio fra Jacaerys e Helaena come nella più classica tradizione dei Targaryen ma Alicent è inamovibile. Rhaenyra si vede quindi costretta a prendere una decisione drastica e trasferire tutta la sua famiglia a Roccia del Drago. Intanto Larys ha messo in moto il suo piano su “ordine” di Alicent andando a prezzolare alcuni assassini dalle galere di Approdo del Re.

I tre uomini li rivediamo qualche scena dopo proprio ad Harrenhal. È qui che viene svelato un particolare assente anche dai libri proprio sul castello. Bruciato la prima volta dai draghi durante la campagna di Aegon il Conquistatore, il castello è ritenuto maledetto visto che vi morirono Lyonel e Harwin Strong in un incendio. Come questo incendio è divampato non è stato finora mai rivelato ma alla fine dell’episodio capiamo che sono stati proprio i tre uomini prezzolati da Larys, e a cui è stata mozzata la lingua, ad appiccarlo.

Quando Alicent comprende quello che Larys, divenuto suo confidente, ha fatto è ormai troppo tardi. Larys di contro lascia intendere che la sua mira è una ed una soltanto: il ruolo di Primo Cavaliere.

Il fato di Laena Velaryon

Quella di Harrenhal non è l’unica segnata dal fuoco. A Pentos infatti Laenor non riesce a dare alla luce il suo terzogenito. Daemon si ritrova a dover fronteggiare la stessa situazione affrontata dal fratello anni prima con la moglie Aemma. Tuttavia sarà la stessa Laenor a decidere e si immolerà dinnanzi al suo drago Vhagar dandogli l’ordine “dracarys!” e facendosi bruciare viva.

Non si tratta di una scelta narrativa televisiva casuale e che differisce peraltro con quanto narrato nei libri ma al contrario da un lato contestualizza alcune affermazioni fatte nei primi episodi relative al parto come vero e proprio campo di battaglia per le donne di Westeros e dall’altro fornisce diversi spunti per lo sfondo del conflitto ormai inevitabile. Innanzitutto Vhagar, uno dei draghi più possenti, rimane senza cavaliere e sappiamo quanto i draghi sia armi e deterrenti potenti ed ambiti. C’è poi da sottolineare come Daemon si ritrovi per la seconda volta vedovo e non abbia mai fatto mistero delle sue brame di potere ma soprattutto per la sua predilezione per la nipote.

Dove vedere House of the Dragon in streaming

Dove e come vedere House of the Dragon in streaming? La serie è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti su HBO Max alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, in versione originale sottotitolata in italiano. Sarà disponibile un episodio alla settimana anche on demand. Dal 29 agosto inoltre sarà disponibile ogni lunedì la versione doppiata in italiano dell’episodio con doppio audio. Sarà disponibile un episodio alla settimana anche on demand.

Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare NOW Smart Stick con i primi 2 Mesi di Sport Inclusi direttamente qui su Amazon.

Volete sapere quali titoli troverete nella libreria di NOW? Recuperate i nostri articoli: